Tour neigt sich dem Ende zu: Taylor Swift wird emotional

Taylor Swift (34) hat sich emotional an ihre Fans gewandt, da ihre erfolgreiche "The Eras Tour" nach einer langen Reise rund um den Globus bald ihr Ende finden wird. Nach sechs überwältigenden Konzerten in Toronto teilt Taylor ihre Gefühle auf Instagram mit. "Unsere sechs Shows in Toronto waren so unglaublich", schreibt sie. "Es war großartig, nach so langer Zeit wieder in Kanada zu spielen." Die Tournee führt sie nun nach Vancouver, wo sie ihre letzten drei Auftritte der Tour geben wird, bevor dieses besondere Kapitel ihres Lebens zu Ende geht: "Vancouver, wir können es kaum erwarten, für unsere letzten drei Shows noch einmal alles zu geben!"

In ihrem ausführlichen Post drückt Taylor auch ihre tiefe Bewunderung für Gracie Abrams (25) aus, die überraschend mit ihr einige Lieder performte. Taylor erklärt weiter, dass die Emotionen für sie und ihr Team nun sehr intensiv geworden seien, da das Ende der Tour immer näher rücke. "Es ist extrem real für uns geworden: Unsere nächste Stadt wird die letzte der 'Eras Tour' sein und den Abschluss des außergewöhnlichsten Kapitels meines bisherigen Lebens darstellen", schreibt sie. Auf TikTok kursieren zudem Videos, die die Sängerin weinend auf der Bühne zeigen, als sie über das bevorstehende Finale spricht.

Die "Eras Tour" ist mehr als nur eine Konzertreihe, sie ist eine Reise durch Taylors musikalische Entwicklung und ihre verschiedenen Schaffensphasen. Seit Beginn der Tour vor knapp zwei Jahren hat sie Millionen von Fans weltweit begeistert und unzählige ausverkaufte Shows gespielt. Die Shows dauern immer über dreieinhalb Stunden und Taylor performt über 40 Songs! Insgesamt trat die Grammy-Gewinnerin fast 150 Mal auf. Nach dem letzten Konzert am 8. Dezember hat sich die Musikerin eine Pause also redlich verdient.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift bei der "The Eras"-Tour in London im August 2024

