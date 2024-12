Brittany Cartwright plant Weihnachten ohne Ex Jax Taylor

Für Brittany Cartwright (35) wird das diesjährige Weihnachtsfest eine Herausforderung sein. Der Reality-TV-Star wird dieses Jahr alleine mit seinem dreijährigen Sohn Cruz Weihnachten verbringen. Es wird nach fünf Jahren Ehe das erste Fest der Liebe ohne ihren Ex-Ehemann Jax Taylor (45) sein. Im Gespräch mit TMZ gestand Brittany vor wenigen Tagen, dass Jax in diesem Jahr nicht in ihre Pläne einbezogen wurde. Mit ihrem gemeinsamen Kind wird die "Vanderpump Rules"-Bekanntheit für die Feiertage zu ihren Eltern nach Kentucky gehen. Die Mutter sei aber dafür offen, in der Zukunft gemeinsam Weihnachten zu feiern.

Für ihren Sohn soll das diesjährige Weihnachtsfest "ganz besonders" sein. Dafür legte sich Brittany richtig ins Zeug und dekorierte schon vor Thanksgiving. Die Mutter postete an dem Feiertag Bilder mit ihrem Sohnemann auf Instagram. Die beiden waren festlich herausgeputzt und strahlten in die Kamera. Im Hintergrund funkelte der Weihnachtsbaum, der mit roten Christbaumkugeln und Zuckerstangen dekoriert war. Brittany schwärmte: "Ich bin für immer dankbar für diesen wunderbaren Jungen. Ich und du für immer, Cruz!"

Brittany und Jax haben 2019 geheiratet. Zwei Jahre später kam ihr gemeinsamer Sohn Cruz auf die Welt. Anfang des Jahres 2024 hat sich das Paar getrennt. Brittany reichte im August die Scheidung ein. In ihrem Scheidungsantrag bat die Reality-Bekanntheit um das alleinige Sorgerecht für Cruz. Der Vater von Cruz stimmte diesem Antrag kürzlich vor Gericht zu.

Instagram / brittany Brittany Cartwright und ihr Sohn Cruz an Thanksgving, November 2024

Getty Images Jax Taylor und Brittany Cartwright im November 2017

