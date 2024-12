"Der Coolste": Lily-Rose Depp schwärmt von Bruder Jack

Lily-Rose Depp (25) hat in einem seltenen Einblick über ihre Beziehung zu ihrem jüngeren Bruder Jack Depp gegeben. Im Gespräch mit Natalie Portman (43) für das Magazin Interview nannte die 25-jährige Schauspielerin ihren Bruder "die coolste Person überhaupt". Lily-Rose und Jack (22) sind die Kinder von Johnny Depp (61) und der französischen Sängerin Vanessa Paradis (51). Besonders stolz ist Lily-Rose darauf, dass sie mit ihrer neuen Rolle im Vampir-Horrorfilm "Nosferatu" bei ihrem Bruder punkten konnte.

"Als wir jünger waren, waren mein Bruder und ich total besessen von Dracula", erzählte sie im Interview. "Jack hat sich früher für die Schule als Dracula verkleidet." Sie fügte hinzu: "Ich dachte mir, wenn ich diese Rolle bekomme, wird mein Bruder mich endlich cool finden." Lily-Rose beschrieb auch das typische Verhältnis von Geschwistern: "Als wir Kinder waren, fand er mich supercool, und jetzt, wo wir älter sind, finde ich ihn total cool und möchte Zeit mit ihm verbringen. Aber er sagt dann: 'Ich bin beschäftigt.' Aber mit dieser Rolle habe ich wohl ein paar Punkte bei ihm gesammelt."

Lily-Rose, die als Mode-Ikone und Schauspielerin bekannt ist, lernte, mit der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit umzugehen. Sie reflektierte viel über ihre Kindheit und schätzt heute die Art, wie ihre berühmten Eltern sie und ihren Bruder großgezogen haben. "Es gab Momente, in denen ich lieber mit meinen Freunden in der Schule gewesen wäre, aber jetzt bin ich so dankbar", sagte sie im Interview. Sie erkannte, wie sehr sich Johnny und Vanessa bemüht haben, ihren Kindern trotz der vielen Reisen ein Zuhause zu bieten. "Damals habe ich es nicht gesehen, aber jetzt erkenne ich die bewussten Anstrengungen meiner Eltern, damit mein Bruder und ich uns überall zu Hause fühlen."

CapitalPictures Lily-Rose Depp in "Nosferatu" (2024)

Valery Hache / Afp via Getty Images, Sonia Recchia / Getty Images Collage: Johnny Depp und Lily-Rose Depp

