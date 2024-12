Ex Sonny Bono ließ Cher von Privatdetektiven überwachen

Cher (78) enthüllt in ihrer Autobiografie "Cher: The Memoir, Part One", dass ihr Ex-Mann Sonny Bono (✝62) einst Privatdetektive auf sie ansetzte. Während sie gemeinsam an der Serie "The Sonny & Cher Comedy Hour" arbeiteten, steckten die beiden bereits in einer schwierigen Phase ihrer Beziehung. Die Sängerin gestand ihrem damaligen Ehemann, dass sie sich zu einem Gitarristen namens Bill hingezogen fühlte und mit ihm schlafen wollte. Das bestätigte Sonnys Ängste: "Seit wir zusammenlebten, war er insgeheim davon überzeugt, dass ich ihn eines Tages verlassen würde", schreibt Cher und fügt hinzu, dass er ihr das "erst Jahre später richtig sagte".

Als Cher Sonny schließlich wirklich verließ, soll er zu ihr gesagt haben: "Amerika wird dich hassen, weil du das hier zerstörst." Einen Abend vorher hatte sie herausgefunden, dass Sonny aus Rache mit Bills Freundin geschlafen hatte. Zunächst suchte Cher Zuflucht bei Freunden und bat Bill, mit ihr nach San Francisco zu fliehen. Als sie dort ankamen, nahmen sie getrennte Autos und fuhren weiter. In dieser Zeit ließ Sonny sie beschatten, wie Cher später herausfand. Auf dem Weg nach Sausalito verirrten sich Cher und Bill, da es in der Nacht sehr neblig war – und auch die angeheuerten Privatdetektive verloren die Spur. In den frühen Morgenstunden erreichten sie schließlich ein Hotel, wo sie in getrennten Zimmern eincheckten, um Gerüchten vorzubeugen. Doch in dieser Nacht kamen sie sich näher: "Als wir Liebe machten, wusste ich, dass ich nie wieder mit Sonny schlafen würde", schrieb Cher.

Am nächsten Morgen wurden sie von den Privatdetektiven aufgespürt und Cher kehrte nach Los Angeles zurück. Die geplante Show im Sahara Hotel wurde abgesagt, offiziell wegen "Erschöpfung" von Cher. Trotz der Turbulenzen standen Cher und Sonny wenige Tage später wieder gemeinsam für ihre Show vor der Kamera. Doch 1975 folgte schließlich die Scheidung. In ihrer Autobiografie blickt Cher offen auf die Höhen und Tiefen ihrer Partnerschaft zurück. "Es gab Momente, in denen wir uns verloren haben, aber auch solche, in denen wir uns näher waren als je zuvor", reflektiert die Sängerin über ihre gemeinsame Zeit mit Sonny, der 1998 verstarb.

Getty Images Cher mit ihrem Ehemann Sonny Bono, auch bekannt als Sonny und Cher, im August 1966

Getty Images Sonny Bono und Cher bei einem Auftritt im September 1966

