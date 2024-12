Fürst Albert II. reiste ohne seine Charlène nach Frankreich

Es dauerte fünf Jahre, doch jetzt ist es vollbracht: Die berühmte französische Kathedrale Notre-Dame ist endlich wieder eröffnet. Für diesen historischen Moment hat der Präsident Frankreichs, Emmanuel Macron (46), die wichtigsten Menschen des Planeten eingeladen – darunter hauptsächlich internationale Staatsoberhäupter und europäische Royals. Auch das monegassische Fürstenhaus ist da natürlich vertreten: Wie Hello! berichtet, nahm Fürst Albert II. (66) höchstpersönlich die Reise nach Paris auf sich. Allerdings scheint er das Event ganz allein besucht zu haben. Von seiner Ehefrau Fürstin Charlène (46) fehlte jede Spur.

Natürlich war Fürst Albert nicht der einzige Royal bei dem Event. Auch Prinz William (42) wohnte der Veranstaltung bei. Er ist auf Wunsch der Krone noch am Freitagabend dorthin geflogen – ebenfalls ohne seine Gattin. Wie BBC berichtet, hat der britische Thronfolger während der Eröffnungszeremonie auf Donald Trump (78) getroffen, der ebenfalls ohne seine Frau dort war. Der in diesem Jahr wiedergewählte Präsident und William sollen sich nach der Veranstaltung sogar noch zusammengesetzt haben. Wie das Newsportal weiter preisgibt, haben sie sich etwa 40 Minuten miteinander unterhalten. Dabei soll sich die Unterhaltung hauptsächlich um die "besondere Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich" gedreht haben.

Fürst Albert nahm in diesem Jahr schon einige Termine ohne seine Frau wahr. Im Sommer saß er allein im Publikum der Olympischen Spiele, die in Paris ausgetragen wurden. Damals wirkte er allerdings alles andere als glücklich darüber. Nur wenige Tage später wohnte er einer Gedenkveranstaltung in der französischen Provence bei, ebenfalls ohne Begleitung. Jedoch zog er damals nicht alle Blicke auf sich, weil er ohne seine Fürstin aufgetaucht war – sondern weil sein Gesicht unzählige rote Flecken aufwies.

Getty Images Prinz William und Donald Trump bei der Wiedereröffnung des Notre Dame, Dezember 2024

Getty Images Emmanuel Macron, Fürst Albert II. und Nicolas Sarkozy im August 2024

