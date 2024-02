2.500 Folgen: "Shopping Queen" feiert bald großes Jubiläum!

Shopping Queen ist immer noch ein Riesenerfolg! Im Januar 2012 wurde die beliebte Nachmittagssendung, in der die Kandidaten ihren persönlichen Look zu einem bestimmten Motto kreieren, zum ersten Mal ausgestrahlt. Dafür haben sie jeweils vier Stunden Zeit und ein Budget von 500 Euro. Während der Shopping-Tour gibt Guido Maria Kretschmer (58) immer wieder seinen Senf dazu – und unterhält die Zuschauer damit bestens. Das Format wurde sogar mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Bald läuft bereits die 2.500ste Folge – und das wird gefeiert!

Wie RTL in einer Pressemitteilung bekannt gibt, dürfen sich die Fans vom 18. bis 22. März auf eine große Jubiläumswoche freuen. Antreten werden die 29-jährige Lena, Tanzlehrerin Maike, die 48-jährige Olga, Rentnerin Rosi und die 30-jährige Miri. Sie bekommen aber nicht nur ein üppiges Budget, sondern auch noch ein Designerstück, um das sie einen Look kreieren müssen. Denn das Motto lautet: "Hurra, der Guido ist persönlich da! Feiere mit deinem neuen Designerteil 2.500 Folgen Shopping Queen." Wer in Berlin das beste Outfit shoppt, gewinnt 1.000 Euro. Die Siegerin wird dann mit Konfettiregen und einer riesigen Torte in Hamburg gekürt.

Wie Quotenmeter berichtet, sind die Einschaltquoten der Show immer noch hoch. Der Marktanteil lag in diesem Monat bereits dreimal über zehn Prozent. Vergangene Woche gab es sogar ein Pärchen-Special. Anlässlich des Valentinstags traten statt fünf einzelnen Kandidaten fünf Paare gegeneinander an. Ihre Aufgabe lautete: "Same same but different – Baut einen unterschiedlichen Look mit einem gleichen Teil".

Getty Images Guido Maria Kretschmer bei der Premiere von "Caveman"

RTL / Constantin Ent. Die "Shopping Queen"-Autos

RTL / Constantin Ent. Guido Maria Kretschmer, Designer

