Jana Ina Zarrella holte sich Hunde-Tipps bei Martin Rütter

Die Moderatorin und Mutter Jana Ina Zarrella (47) teilt ihr Familienglück nicht nur mit Ehemann Giovanni Zarrella (46) und ihren beiden gemeinsamen Kindern, sondern auch mit ihren zwei Hunden aus dem Tierschutz: Cici und Mimi. Doch bevor Mimi in ihr Zuhause einzog, war Jana Ina unsicher, ob sich die beiden Vierbeiner verstehen würden. In ihrer Sorge wandte sie sich an Hundeprofi Martin Rütter (54), um Rat für das Zusammenleben der Hunde zu erhalten.

"Cici ist extrem an mich gebunden und hat einen starken Charakter", erzählte Jana Ina im Gespräch mit InTouch Online. "Sie lebte auf der Straße und musste sich durchsetzen." Die Sorge war groß, ob Cici eine neue Gefährtin akzeptieren würde. "Ich habe, bevor Mimi kam, ein paar Mal mit Martin telefoniert und gesagt: 'Du musst mir helfen, wie mache ich das?'", berichtet sie weiter. Dank der Ratschläge von Martin Rütter konnte sie das Kennenlernen der Hunde erfolgreich gestalten. "Dann kam Mimi und es hat wunderbar geklappt. Ich konnte die Tipps direkt anwenden und habe voll durchgezogen."

Heute ist Jana überglücklich über das harmonische Miteinander. "Die Hunde verstehen sich wirklich prima und wir sind so weit, dass sich die beiden nach einem halben Jahr schon das Körbchen teilen", so die stolze Hundebesitzerin. Auch weiterhin bleibt Martin Rütter ein wichtiger Ansprechpartner für sie. "Immer mal wieder schicke ich ihm eine Nachricht, so 'Martin, ich brauch' noch einen Tipp, bitte', aber er hilft gerne." Besonders schätzt sie sein Engagement für den Tierschutz: "Er unterstützt so viele Tierschutzorganisationen und findet das auch klasse, wenn man Tiere adoptiert." Diese gemeinsame Leidenschaft für Tiere verbindet die beiden und bereichert das Familienleben der Zarrellas.

Instagram / martinruetter_official Martin Rütter im April 2024

Getty Images Jana Ina Zarrella im November 2022

