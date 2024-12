Khloé Kardashian: Emotionaler Wunsch für Tochter True

Khloé Kardashian (40) hat in einem neuen Interview verraten, warum es ihr so wichtig war, dass ihre Tochter True (6) ein Geschwisterchen bekommt. In dem Gespräch mit Bustle erklärte der Reality-TV-Star, dass der Wunsch nach einem zweiten Kind besonders nach dem Tod ihres Vaters aufkam. "Ich musste sicherstellen, dass True jemanden hat", sagte Khloé und betonte, wie bedeutend Geschwister sind. Sie wollte nicht, dass True eines Tages ohne die Unterstützung eines Bruders dasteht, besonders wenn ihre Eltern nicht mehr da sind.

Khloé verriet, dass ihre Mutter zwar unglaublich und großartig sei, aber den Schmerz über den Verlust ihres Vaters nicht auf die gleiche Weise nachvollziehen konnte, wie sie selbst und ihre Geschwister. Diese Erfahrung habe sie dazu bewegt, dafür zu sorgen, dass True nicht allein ist, wenn ihre Eltern eines Tages nicht mehr da sind. Neben ihren Gedanken zur Familienplanung sprach sie auch darüber, wie ihre beiden Kinder – True und Söhnchen Tatum (2), die sie mit ihrem Ex-Partner Tristan Thompson (33) teilt – einige ihrer eigenen Angewohnheiten widerspiegeln. "Manchmal wollen meine Kinder ihre Spielsachen auf eine bestimmte Weise ordnen, und dann fühle ich mich schlecht, weil ich denke: 'Oh Gott, sie spiegeln das wider, was ich tue'", erzählte Khloé weiter.

Die Unternehmerin und Designerin hat, seitdem sie Mutter ist, erkannt, wie wichtig es ist, sich selbst Nachsicht zu gewähren. "Ich habe gelernt, dass es okay ist, auch mal ein unordentliches Zimmer zu haben, denn ich möchte nicht, dass meine Kinder das Gefühl bekommen, alles müsse perfekt sein", erklärte Khloé. Zuletzt munkelten ihre Fans sogar, dass der Reality-Star noch ein Kind mit Tristan möchte.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kindern True und Tatum im Disneyland

Instagram / khloekardashian Kris Jenner, True Thompson, Khloé Kardashian und Tatum Thompson an Thanksgiving

