König Charles und Camilla veröffentlichen Weihnachtskarte

Das britische Königspaar ist bereit für die Weihnachtszeit. König Charles (76) und Königin Camilla (77) präsentieren nun erstmals ihre offizielle Weihnachtskarte für 2024. Auf dem Foto, das Hello! vorliegt, zeigen sich die Briten überraschend intim. Arm in Arm stehen sie in den Gärten des Buckingham Palace und lächeln vergnügt. Die fröhliche Szene wurde bereits im April von Fotografin Millie Pilkington festgehalten – exakt einen Tag nach dem 19. Hochzeitstag der beiden Royals. Camilla trägt darauf ein elegantes blaues Wollkleid, das perfekt mit Charles' grau gestreiftem Anzug und blauer Krawatte harmoniert. Begleitet wird das Bild von einem herzlichen Gruß: "Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr."

Das königliche Jahr 2024 war von gesundheitlichen Herausforderungen geprägt. Bereits im Februar hatte der Palast bekannt gegeben, dass Charles an Krebs erkrankt ist und sich in Behandlung befindet. Über seinen genauen Gesundheitszustand ist wenig bekannt. Allerdings verriet Camillas Sohn Tom Parker Bowles (49) kürzlich im Interview mit British Vogue: "Der König bekommt die beste Behandlung. Er ist ein großartiger Mann und ein zäher Mann, und man muss einfach damit zurechtkommen."

Charles und Camilla werden die Feiertage im Kreise ihrer Familie verbringen. Prinz Harry (40) wird dabei allerdings nicht erwartet. Seit sich der Rotschopf und seine Frau Herzogin Meghan (43) mit der königlichen Familie zerstritten haben, gibt es nur noch sporadischen Kontakt zu den restlichen Royals. Dem jüngsten Sohn des Königs soll das gerade an den Festtagen zusetzen. "Harry erinnert es daran, dass er niemanden vonseiten seiner Familie hat, mit dem er feiern kann. Die Kinder werden ihre Cousins nicht sehen, und das war eines seiner liebsten Dinge als Kind – alle Cousins, die zusammen in Sandringham spielten", berichtete ein Insider gegenüber OK!.

Getty Images Königin Camilla und König Charles im Oktober 2024

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2018 in Sandringham

