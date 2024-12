Nach Gesundheitskrise: Jamie Foxx feiert bis in den Morgen

Schauspieler Jamie Foxx (56) zeigt sich fit wie nie, nachdem er erst kürzlich über seine schweren gesundheitlichen Probleme gesprochen hatte, die ihn 2023 zu einer längeren Pause zwangen. Bei einer Party anlässlich der jährlichen Kunstmesse "Art Basel Miami Beach" tanzte er inmitten anderer Prominenter bis in die frühen Morgenstunden, wie Page Six berichtet. Als "Gold Digger" – sein gemeinsamer Hit mit Kanye West (47) aus dem Jahr 2005 – aufgelegt wurde, habe Jamie begeistert mit den Fans interagiert, erinnert sich ein Partygast. Gut versteckt hinter einer schwarzen Sonnenbrille habe er die lockere Atmosphäre sichtlich genossen und Teile des Abends mit seinem Handy gefilmt.

Gegen 3:00 Uhr morgens sei Jamie mit bester Laune im Club eingetroffen, um den Auftritt von Lil Wayne (42) zu sehen, der für 4:30 Uhr angesetzt war. Vor seinem Auftritt gesellte sich der Rapper zu Jamie an den Tisch, wo sie gemeinsam anstießen. Lil Wayne performte unter anderem seine Hits "A Milli", "I'm Going In" und "Steady Mobbin'". Trotz der späten Stunde versammelten sich noch Hunderte Menschen vor dem Club in der Hoffnung, Einlass zu erhalten, während drinnen Stars wie der NBA-Spieler Jimmy Butler und der "Jersey Shore"-Star Ronnie Ortiz-Magro (39) feierten.

Die ausgelassene Stimmung in Miami kommt für Jamie nach einer ausgesprochen schwierigen Phase. Im April 2023 wurde er wegen einer mysteriösen medizinischen Komplikation ins Krankenhaus eingeliefert, wo er mehrere Wochen im Koma lag. Umso erfreulicher war es für seine Fans, ihn nun wieder so energiegeladen zu sehen. Kurz vor der Partynacht hatte er eine exklusive Benefizveranstaltung für Leonardo DiCaprios (50) Re:wild-Stiftung in Miami moderiert. Auch der beliebte Titanic-Darsteller machte bei der "Art Basel Miami Beach" an der Seite von Promis wie Ivanka Trump (43), Future (41) und Diplo (46) die Nacht zum Tag.

Getty Images Lil Wayne, Rapper

Phillip Faraone/Getty Images for Mercedes-Benz USA Jamie Foxx bei einer Oscar-Party in Hollywood

