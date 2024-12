Jamie Foxx enthüllt Geheimnis seiner Gesundheitskrise 2023

Im vergangenen Jahr durchlebte Jamie Foxx (56) einen medizinischen Notfall, über den er bisher keine Details verraten hat. Es ist nur bekannt, dass er fast einen Monat lang im Krankenhaus lag und daraufhin eine schwierige Rehabilitation durchgemacht hat. Was ihm damals wirklich widerfahren ist, erzählt der Schauspieler in dem Netflix-Special "Jamie Foxx: What Had Happened Was". Die Show wurde vor einem Live-Publikum aufgenommen – zwei der Zuschauer verraten jetzt gegenüber CNN, was der "Django Unchained"-Darsteller ihnen erzählt hat. "Er sprach über das Aufwachen im Krankenhaus. Er dachte, er sei nur kurz ohnmächtig gewesen, aber es waren zwei oder drei Wochen. Er lag in einem Koma", schildert einer der Fans.

Angeblich habe er eine Nahtoderfahrung durchgemacht, die ihn in die Klinik verfrachtet hat. Weiter geben die Zuschauer preis, Jamie habe ihnen erzählt: "Wenn er in diesem Moment nicht ins Krankenhaus gekommen wäre und die Krankenschwester ihn nicht innerhalb einer bestimmten Zeitspanne behandelt hätte, wäre er gestorben." Der Leinwandstar soll "buchstäblich kurz vor dem Tod gewesen" sein. Während des Komas soll ihm seine Familie geholfen haben, wieder ins Leben zurückzufinden. Besonders seine Töchter waren dabei von großer Bedeutung – er soll aus dem Koma aufgewacht sein, weil sie ihm auf der Gitarre etwas vorgespielt haben.

Mittlerweile geht es Jamie wieder gut und er ist vollkommen fit. Bereits im April dieses Jahres berichtete ein Insider gegenüber People: "Er arbeitet jetzt mit vollem Elan, lebt abstinent und genießt seine Gesundheit. Jamie ist ein geselliger Typ, er mag es, mit seinen Freunden zusammen zu sein, er muss mit allen möglichen Dingen beschäftigt sein. Er ist ein echter Unternehmer, er hat ständig neue Projekte in petto." Tatsächlich stand er nur Monate nach seinem Rückschlag wieder vor der Kamera für den Film "Back in Action", der durch seinen Notfall pausiert werden musste.

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Netflix / John Wilson Cameron Diaz und Jamie Foxx in "Back In Action"

