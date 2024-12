Sandy Meyer-Wölden wurde vom frühen Tod ihres Vaters geprägt

Alessandra Meyer–Wölden (41) erlitt einen schweren Schicksalsschlag. Die heutige Podcasterin war erst 14 Jahre alt, als ihr Vater an Leberkrebs verstarb. Der frühe Verlust ihres Vaters prägte Alessandras Leben sehr. Ihr Vater Axel Meyer–Wölden war Rechtsanwalt. Dadurch wurde Alessandras Leben von einem starken Vaterbild geleitet. "Ich wollte ihm gefallen", gab die Autorin kürzlich im Interview mit Bild zu. Sie entschied sich aber gegen den juristischen Karriereweg ihres Vaters. Auch aus ihrem Spitznamen Sandy ist Alessandra mittlerweile entwachsen. Sie findet: "Mit Sandy verbindet man das niedliche Mädchen von früher, an der Seite meines erfolgreichen Vaters". Damit kann sich die erfolgreiche Unternehmerin heute nicht mehr identifizieren. "Ich bin schon lange keine Sandy mehr. Alessandra klingt stark, weiblich und erwachsen. Ich finde, dieser Name passt sehr gut zu mir", erklärte sie.

Vor dem Tod ihres Vaters lebte Alessandra mit ihrem kleinen Bruder in Florida. Im Interview erzählte sie: "Meine Mutter rief an und sagte, wir müssten nach Hause fliegen. Wir wussten nicht, ob Papa noch lebte." Als sie und ihr Bruder am Münchner Flughafen ankamen, war es bereits zu spät. "Wir Kinder konnten uns nicht verabschieden. Damit hatte ich viele Jahre ein Problem", erklärte die fünffache Mutter.

Mit dem Comedian Oliver Pocher (46) hat Alessandra drei Kinder. Aus ihrer Ehe stammen eine Tochter und Zwillingssöhne. Das Ex-Paar betreibt seit Olivers Trennung von Amira Aly (32) den gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt". In diesem reden die beiden oft über ihr Leben als Patchwork-Familie. Alessandra wohnt gemeinsam mit ihrem Ex-Mann in einem Haus. Amiras Bruder Hima Aly (33) lebt dort ebenfalls.

Instagram / sandymeyerwoelden Sandy Meyer-Wölden, Designerin

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im Dezember 2023

