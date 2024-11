Oliver Pocher wohnt mit Ex Sandy und Amiras Bruder zusammen

Auch nach der Trennung von Amira Aly (32) wohnt Oliver Pocher (46) weiterhin mit ihrem Bruder Hima Aly (33) zusammen in einem Haus – und das gemeinsam mit seiner ersten Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41). Bei einer Live-Aufnahme des Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" in Dortmund erzählte der 33-Jährige, wie es zu dieser ungewöhnlichen Wohngemeinschaft kam und warum sie trotz der komplizierten Familienverhältnisse so gut funktioniert. Während der Pandemie zog Hima zu seiner Schwester Amira und Olli ins Haus. Als sich das Paar trennte und Amira auszog, dachte er zunächst, dass er ebenfalls gehen müsse. Doch dann wurde ihm klar: "Das ist ja nicht meine Trennung", erklärte Hima im Podcast.

Olli sah keinen Grund, warum Hima ausziehen sollte – und so blieb er einfach wohnen. "Reicht ja, wenn einer von den Alys geht", scherzte der 46-Jährige dazu. Obwohl beide Männer betonen, dass die Wohngemeinschaft kein Dauerzustand aber die Wohnungssuche schwierig sei, funktioniert das Zusammenleben überraschend gut. Hima versteht sich nicht nur mit Olli blendend, sondern auch mit Sandy. Gemeinsam meditieren sie morgens und verbringen viel Zeit im "Homeoffice". Die Kinder nennen ihn liebevoll "Onkel", egal ob es die von Amira und Olli oder die von Sandy und Oliver sind.

Es kommt auch zu amüsanten Momenten: Als Sandys Anwältin einmal über den oberkörperfreien Hima im Haus stolperte, war die Verwirrung groß. Olli witzelte, um das Durcheinander perfekt zu machen, könnten Sandy und Hima doch ein Paar werden. Daraufhin scherzte die 41-Jährige: "Du kannst mein Toyboy sein." Trotz der ungewöhnlichen Konstellation meistern sie gemeinsam den Alltag und genießen zusammen die Filmabende, wenn die Kinder schlafen.

Anzeige Anzeige

Instagram / ibra.hima.ly Hima Aly, Bruder von Amira Aly

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher in Baden-Baden, August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige