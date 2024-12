So knüpft Donald Trumps Sohn Barron an der Uni Kontakte

Barron Trump (18), der Sohn von Donald Trump (78), führt ein unauffälliges Leben als Student an der New York University. Laut aktuellen Studenten, die mit TMZ sprachen, ist er auf dem Campus eher selten anzutreffen, da er sich meist schnell zwischen den Gebäuden bewegt – immer begleitet von Secret-Service-Agenten. Seine Anwesenheit an der Universität wird als zurückhaltend beschrieben – meist ist er in der letzten Reihe seines Wirtschaftskurses zu finden, flankiert von seinen Leibwächtern. Man sagt, dass er durch seine besondere Situation als berühmtes Kind nicht das typische Leben eines Erstsemester-Studenten führen kann.

Trotz seines eher unsichtbaren Campuslebens gibt es eine Aktivität, die Barron mit anderen Studenten verbindet: Videospiele. Insbesondere scheint der junge Trump ein großer Fan des beliebten Fußballspiels FIFA zu sein. Er hat nach Angaben der Studenten an ihrer Hochschule Interesse an ihren Discord-Usernamen und Gamertags geäußert, um gemeinsam online zu spielen. Discord ist eine beliebte Chat-App, die speziell für Gamer entwickelt wurde, und Barron scheint dieses Medium zu nutzen, um sich in das soziale Leben der Universität zu integrieren.

Bereits in der Vergangenheit erwähnte Donald, dass sein Sohn ein großer Fan des bekannten Streamers Adin Ross sei. Im Rahmen der Präsidentschaftskampagne hatte Donald ein Interview mit Adin, in dem er diese Vorliebe seines Sohnes teilte. Durch das gemeinsame Spielen versucht Barron, der weiterhin mit seiner Mutter Melania Trump (54) im Trump Tower wohnt, ein Stück normales Studentenleben zu erfahren und Freundschaften zu schließen. Mit einer Größe von beeindruckenden 2,06 Metern fällt er zwar auf dem Campus auf, doch scheint er den Trubel um seine Person möglichst gering halten zu wollen.

Getty Images Melania, Barron und Donald Trump, November 2024

Getty Images Melania Trump und Barron Trump, 2020

