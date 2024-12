Top oder Flop? Rihanna im Fetzenlook bei Dinnerdate mit A$AP

Vergangenes Wochenende fand in Miami die Art Basel Kunstmesse statt, die stets zahlreiche Promis in die Stadt lockt. Auch Rihanna (36) und ihr Partner A$AP Rocky (36) reisten dafür an und ließen den Samstagabend mit einem romantischen Dinnerdate im Nobelrestaurant Carbone ausklingen. Dafür schmiss sich die Sängerin in ein auffälliges Outfit: Sie trug ein Minikleid, das aus mehreren Lagen aus Mesh-Fetzen bestand, und kombinierte dazu eine dunkle Strumpfhose mit Laufmaschen, die sie über ihre High Heels zog, sowie eine flauschige Stola.

Ihr Freund A$AP Rocky ging es hingegen etwas legerer an – der Rapper glänzte in einem kompletten Denimlook: Zu einer dunklen Jeans trug er ein Denim-Hemd und eine dazu passende Jacke mit Fellkragen. Dass die zwei sich gerne in Schale schmeißen, bewiesen sie erst vor wenigen Tagen bei den British Fashion Awards in London. Bei der Preisverleihung strahlte Rihanna in einem großen, blauen Pelzhut, einer passenden flauschigen Jacke und einem Korsett, während sich ihr Liebster in einem marineblauen Anzug und roter Lederkrawatte zeigte.

Rihanna und A$AP Rocky, die seit Januar 2020 offiziell ein Paar sind, kennen sich bereits seit über einem Jahrzehnt und waren lange Zeit enge Freunde, bevor sie eine Beziehung eingingen. Im Mai 2022 begrüßten sie ihren ersten Sohn RZA und ein Jahr später kam ihr zweiter Sohn Riot Rose zur Welt. Die 36-Jährige konzentriert sich seither auf ihre Kids, ihr Modelabel sowie ihre Beautymarke – auf neue Musik warten ihre Fans schon seit vielen Jahren vergeblich.

A$AP Rocky im Dezember 2024

Rihanna und A$AP Rocky, Musiker

