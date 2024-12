XXL-Hut: Rihanna stiehlt allen bei Fashion Awards die Show

Rihanna (36) sorgte am Montagabend bei den British Fashion Awards 2024 in London für Aufsehen. Zusammen mit ihrem Partner A$AP Rocky (36) erschien sie auf dem roten Teppich und beeindruckte mit einem extravaganten Outfit: Die Sängerin trug einen übergroßen blauen Pelzhut und eine passende Pelzjacke aus der Couture-Kollektion von Christian Lacroix aus dem Herbst 2002. Unter dem auffälligen Mantel zeigte sie ein schwarzes Korsett, kombiniert mit durchsichtigen Strumpfhosen und langen Lederhandschuhen. Mit funkelnden Diamantketten vollendete sie ihren Look und zog alle Blicke auf sich.

An ihrer Seite zeigte sich A$AP Rocky in einem stilvollen marineblauen Anzug mit weißem Hemd und roter Lederkrawatte von Bottega Veneta. Bei der Veranstaltung wurde der Rapper als "Cultural Innovator" geehrt, nachdem er in diesem Jahr an mehreren hochkarätigen Kampagnen beteiligt war und sein Debüt auf der Pariser Fashion Week gefeiert hatte. Die 36-Jährige und ihr Partner saßen gemeinsam mit prominenten Gästen wie dem ehemaligen britischen Vogue-Chefredakteur Edward Enninful, der Tennisspielerin Maria Sharapova und dem Moncler-CEO Remo Ruffini an einem Tisch. Während des Abends posierte die Sängerin strahlend für Fotos und genoss die Gesellschaft der Modeelite.

Die Beziehung zwischen Rihanna und A$AP Rocky wurde erstmals 2019 öffentlich bekannt – obwohl die beiden schon Jahre zuvor gemeinsam gesichtet wurden. Mittlerweile sind sie Eltern von zwei jungen Söhnen: RZA und Riot Rose (1). Vor Kurzem kamen hartnäckige Gerüchte über eine mögliche Verlobung auf, als Rihanna mit einem auffälligen Diamantring an ihrem Ringfinger gesehen wurde. Bestätigt wurden die Spekulationen bislang allerdings nicht.

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, Dezember 2024

Instagram / asaprocky A$AP Rocky mit seinen Söhnen Riot und RZA

