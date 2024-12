Chrissy Teigen erkennt Song ihres Mannes John Legend nicht

Das Model Chrissy Teigen (39) besuchte vergangenen Donnerstag ein Weihnachtskonzert ihres Ehemannes John Legend (45) und teilte eine amüsante Erfahrung mit ihren Fans auf Instagram. Die 39-Jährige gab zu, dass sie während der Show eines der Lieder so sehr mochte, dass sie googelte, wer es ursprünglich gesungen hat – nur um herauszufinden, dass es von John selbst ist. "Ups!", schrieb sie zu ihrem Beitrag und brachte ihre Follower zum Lachen.

Das Lied, das sie so beeindruckte, war "When We Fly". Sie teilte sogar einen Screenshot ihrer Google-Suche nach dem Song und erklärte, sie hätte nicht gewusst, dass es von John ist, da er auch einige Cover spielte. Sie gestand, dass sie sich noch nicht mit seinem neuen Kinderalbum "My Favorite Dream" auseinandergesetzt hatte, das im August erschienen ist. Nachdem sie es nun gehört hat, finde sie es "so, so schön" und spiele es "den ganzen Tag". In ihrem Post schwärmte Chrissy auch von der Show. Sie erwähnte, dass die Setlist viele Klassiker beinhaltet habe und jede Menge festliche Freude verbreitet habe. Außerdem habe es während des Konzerts einen langsamen Tanz mit einem Fan gegeben – was sie vor 15 Jahren noch eifersüchtig gemacht hätte.

Chrissy ist dafür bekannt, offen und humorvoll auf Social Media zu kommunizieren. Ihre liebevollen und oft selbstironischen Beiträge über das Leben an der Seite von John unterhalten regelmäßig ihre Fans. Das Paar ist seit 2013 verheiratet und hat vier Kinder: Wren Alexander (1), Esti Maxine (1), Miles Theodore (6) und Luna Simone (8). Johns musikalisches Können und Chrissys spontaner Humor machen sie zu einem der beliebtesten Promi-Paare der USA.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen beim Konzert ihres Mannes John Legend, 2024

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen mit ihren Kinder Wren, Luna, Esti und Miles

