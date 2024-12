Comeback: So spannend wird Nicole Richies neue Realityshow

Nicole Richie (43), bekannt aus der Reality-Show "The Simple Life", schlägt erneut kreative Wege ein. Gemeinsam mit ihrer langjährigen Freundin Paris Hilton (43) plant die 43-jährige Designerin und Unternehmerin die Premiere ihrer neuen Show "Paris und Nicole: The Encore". Zwanzig Jahre nach ihrem ersten gemeinsamen Fernsehauftritt präsentieren die beiden ab dem 12. Dezember ihr neues Projekt auf der Streaming-Plattform Peacock.

Anstatt jedoch einfach ein Reboot ihrer früheren Show zu machen, wagen Nicole und Paris diesmal etwas völlig Neues. In "Paris und Nicole: The Encore" versuchen sie, eine Oper zu entwickeln und aufzuführen. Alles basiert auf einem Lied mit dem Titel "Sanasa". Unterstützt werden sie dabei vom renommierten Komponisten Thomas Adès. In einem Interview mit The Hollywood Reporter erklärte Nicole: "Wir wollten nichts Altes wiederholen. Aber uns mit der musikalischen Elite zusammenzubringen, um dasselbe 'Fisch auf dem Trockenen'-Erlebnis zu haben? Das ist interessant." Obwohl "Paris & Nicole: The Encore" sicher auch einige private Einblicke bieten wird, hat Nicole vor, distanziert zu bleiben und betonte: "Ich liebe es, mit meiner öffentlichen Persona zu spielen. Mein wahres Ich muss niemand kennen."

Abseits der Kameras ist Nicole vielseitig interessiert. Seit 17 Jahren führt sie erfolgreich ihre Schmuck- und Modelinie "House of Harlow" und ist Mutter von zwei Teenagern, Harlow und Sparrow. Mit ihrem Ehemann Joel Madden (45) teilt sie nicht nur die Liebe zur Musik, sondern auch besondere Hobbys. So ist Nicole leidenschaftliche Imkerin und widmet sich mit Hingabe ihren Bienen. Obwohl ihr Vater, der Sänger Lionel Richie (75), die Bienen damals von seinem Grundstück verbannen ließ, kümmert sie sich bis heute weiter um ihre Honigproduktion. "Wenn eine Mutter ihr Kind aufs Internat schickt, ist sie doch immer noch die Mutter", scherzt sie in dem Magazin über die Entfernung zu ihren Bienen. Ihr Honig wurde sogar schon bei Wettbewerben ausgezeichnet.

Getty Images Paris Hilton und Nicole Richie bei einem Event in NYC im November 2014

Getty Images Lionel Richie, seine Tochter Nicole und ihre Familie im April 2024

