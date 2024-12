Das schätzen Stefan und Iris Klein am meisten aneinander

Iris Klein (57) ist total happy – und das liegt insbesondere an Stefan Braun. Die TV-Bekanntheit und ihr neuer Partner gehen nun schon seit einiger Zeit gemeinsam durchs Leben und verraten Promiflash auf dem roten Teppich der Reality Awards jetzt, was ihre Beziehung so besonders macht. "Ich schätze an ihm seine Geduld und seinen Humor, das steht für mich an erster Stelle", offenbart die Mama von Daniela Katzenberger (38).

Dem stimmt Stefan zu. "Ehrlichkeit und Loyalität – und schaut sie euch an", schwärmt er von seiner Liebsten. Iris und der 47-Jährige scheinen also nach wie vor total verliebt – und zeigten das auch bei der großen Verleihung in Köln. Die beiden posierten Arm in Arm auf dem Red Carpet und strahlten dabei überglücklich für die Kameras, wo Promiflash einen exklusiven Blick auf das Traumpaar bekam.

Die 57-Jährige machte ihre neue Beziehung im April dieses Jahres öffentlich. Nachdem sie lange Zeit geheim gehalten hatte, wer der Glückliche an ihrer Seite ist, veröffentlichte sie einen süßen Beitrag auf ihrem Instagram-Account. "Keine Worte nötig", schrieb Iris zu einer Aufnahme von sich und Stefan, die sie lächelnd zeigte. Ihr Schatz meldete sich kurz darauf in den Kommentaren. "Es ist einfach nur ein Traum", betonte er.

Promiflash Stefan Braun und Iris Klein im Dezember 2024

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Stefan Braun im April 2024

