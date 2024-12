Iris Klein und Stefan Braun turteln auf dem roten Teppich

Iris Klein (57) zeigt, wie verliebt sie ist! Nach der turbulenten Scheidung von Peter Klein (57), der mittlerweile seine Beziehung mit Yvonne Woelke (45) öffentlich gemacht hat, scheint die TV-Bekanntheit ihr persönliches Happy End gefunden zu haben. Bei den Reality Awards in Köln präsentierte sie sich an der Seite ihres neuen Partners Stefan Braun – und das sichtlich glücklich. Promiflash gelang ein exklusiver Blick auf das Traumpaar, das Arm in Arm für die Kameras lächelte.

Könnten bei den beiden Turteltauben schon bald die Hochzeitsglocken läuten? Iris hat ihre Fans bereits ordentlich neugierig gemacht: Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin verriet in ihrer Instagram-Story, dass sie bald in der TV-Show "Zwischen Tüll und Tränen" zu sehen sein wird. Umgeben von traumhaften Roben ließ Iris im Geschäft "Brautliebe by Chris" durchblicken, dass sie in Sachen Hochzeitskleidung zumindest schon mal auf Erkundungstour war.

Während die 57-Jährige mit Stefan ihr neues Glück genießt, sorgt ihr Ex Peter weiterhin für Wirbel. Eigentlich hatte Iris wohl gehofft, nach der Scheidung von Peter endlich Frieden zu finden, doch der Rosenkrieg scheint jüngst wieder Fahrt aufzunehmen. Peter veröffentlichte ein Statement, in dem er erneut gegen seine Ex-Frau austeilte. Unterstützung erhält Iris jedoch von ihrer Tochter Jenny Frankhauser (32), die sich in der Auseinandersetzung klar auf die Seite ihrer Mutter schlägt. In ihrer Instagram-Story richtete Jenny aufbauende Worte an Iris: "Reagiere nicht! Kein Wort. Sei einfach glücklich und ignoriere sie."

©Joyn/Nadine Rupp Peter Klein und Yvonne Woelke, Kandidaten bei "Forsthaus Rampensau" Staffel 2, 2024

Instagram / iris_klein_mama_ Jenny Frankhauser und Iris Klein, TV-Bekanntheiten

