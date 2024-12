Deshalb löschte Lisa Müller alle Beiträge auf Social Media

In den vergangenen Monaten sorgte Lisa (35) und Thomas Müllers (35) Beziehung immer wieder für Aufregung. Vor allem die Pferdeliebhaberin heizte regelmäßig die Trennungsgerüchte an, weil sie schon mehrfach alle Social-Media-Beiträge von ihrem Profil entfernte. Am vergangenen Freitag löschte sie dann auch noch ihr Profilbild. Wie Bild nun aber wissen will, ist zwischen dem Kicker und seiner Frau alles in Butter. Lisas vehemente Beitragslöschung hat scheinbar einen ganz anderen Grund: Sie möchte verhindern, dass ihre Fotos zweckentfremdet werden. So kursiert beispielsweise ein Fake-Dating-Profil von ihr auf der Plattform Raya. Deshalb möchte sie nun auch rechtliche Schritte einleiten und "dieser ständigen Hetzjagd" im Netz entgegenwirken.

Aber damit nicht genug: Lisa will auch ein klares Zeichen setzen! "Frau Müller möchte keine Person des öffentlichen Lebens sein. Sie wird keine Interviews mehr geben oder sich öffentlich zeigen und wird auch keine anderweitig bezahlte Werbetätigkeit mehr leisten", erklärt eine Sprecherin der Tierliebhaberin gegenüber dem Newsportal. In einem früheren RTL-Interview ließ die 35-Jährige bereits durchsickern, dass sie nicht als "Frau von" oder Anhängsel wahrgenommen werden möchte, sondern als eigenständige Persönlichkeit. "Ich bin kein Anhang und auch kein Handtäschchen von ihm", stellte sie klar.

Im Mai dieses Jahres wurde erstmals über eine mögliche Trennung von Lisa und Thomas spekuliert. Damals löschte Lisa alle gemeinsamen Fotos von sich und ihrem Ehemann und brachte die Gerüchteküche damit zum Brodeln. Den Gerüchten trotzten die beiden dann mit einem idyllischen Italienurlaub. Bereits seit jungen Jahren sind der Fußballer und die Reiterin ein Paar. Im November 2009 gaben sie sich im Rahmen einer romantischen Zeremonie das Jawort und feierten vergangenen Monat ihren 15. Hochzeitstag.

Getty Images Lisa und Thomas Müller, Dressurreiterin und Fußballer

Instagram / esmuellert Thomas und Lisa Müller, September 2023

