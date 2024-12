Flirt mit Nikola: Leyla Lahouar schießt gegen Kim Virginia

Am Sonntag bestätigten Nikola Glumac (28) und Kim Virginia Hartung (29), was viele bereits vermuteten: Die Realitystars befinden sich in einer Kennenlernphase. Dass sich die beiden daten, stößt einigen Fans sauer auf. Denn Nikola ist der Ex-Partner von Gloria Glumac (32) – einer einstigen Freundin von Kim. Gloria äußerte ihre Enttäuschung über Kims Verhalten bereits im Netz. Nun meldet sich aber auch Leyla Lahouar (28) auf Instagram zu Wort und schießt gegen die einstige Beauty & The Nerd-Teilnehmerin. In ihrer Story repostet sie einen Kommentar von einem ihrer Follower, der sich gegen Kim und für Leyla ausspricht. Darauf reagiert Mike Heiters (32) Freundin und schreibt: "True! Wir waren nie Freunde! Gloria war aber deine Freundin. Du Girls Girl." Während Leylas und Kims gemeinsamer Zeit im Dschungelcamp warf Letztere ihrer Mitstreiterin vor, sich an ihren Ex ranzumachen: Mike.

Aber damit nicht genug. Unter einem weiteren Social-Media-Beitrag kommentiert Leyla außerdem: "Ne, ne, ne – seit Monaten lügt sie rum, wie falsch ich bin, weil ich als ihre Freundin ihren Mann geklaut habe, obwohl wir nie Freunde waren und es auch nicht ihr Ex ist. Aber sie ist diejenige, die wirklich von ihrer Freundin mit dem Ex was hat." Wirft man einen Blick in die Kommentare, wird schnell klar: Die Social-Media-User sind sich über Leylas Mitmischen in der ganzen Sache uneinig. "Und? Muss man genauso kacke sein? Wie du mir, so ich dir?", fragt sich beispielsweise ein Fan. Ein anderer positioniert sich auf Leylas Seite und meint: "Jawohl, ganz genau so sieht es aus."

Anfang des Jahres waren Leyla und Kim gemeinsam im Dschungelcamp zu sehen und sorgten im Dschungel für ordentlich Drama. Vor allem Mike schien ein großer Streitfaktor gewesen zu sein: Kim wurde von Mike, dem Ex von Elena Miras (32), abgewiesen – Leyla hingegen näherte er sich an. Das war für die 29-Jährige offenbar ein Dorn im Auge, und sie hielt ihrer ehemaligen Mitstreiterin vor, sich an ihren Ex ranzumachen. Doch Leyla wies die Anschuldigungen von sich und stellte auf Instagram klar: "Sie war nie meine Freundin und sie wird auch nie meine Freundin sein."

TikTok / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung

Julia Feldhagen Leyla Lahouar und Mike Heiter bei den Reality Awards 2024, Dezember 2024

