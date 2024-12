J.Lo glänzt in heißem Cut-out-Kleid mit Rückenausschnitt

Jennifer Lopez (55) hat ihre Fans auf Instagram mit einem verführerischen Auftritt verzaubert. Am Sonntag teilte die Sängerin und Schauspielerin Aufnahmen, die sie in einem schwarzen, funkelnden Paillettenkleid mit gewagten Cut-outs und einem auffallend tiefen Rückenausschnitt zeigen. Zu dem glamourösen Look kombinierte sie offene schwarze High Heels, eine passende Clutch und auffällige diamantenbesetzte Ohrringe. Den Beitrag unterlegte sie mit Brandon O'Neals Song "Believe in Yourself" und sendete so motivierende Weihnachtsgrüße an ihre Fans.

Ein Foto zeigt die 55-Jährige, wie sie in ihrem eleganten Abendkleid am Herd steht und in einer Pfanne rührt. In ihrer Bildunterschrift verriet sie: "Mein Lieblingspart beim Ausgehen ist der Mitternachtssnack zu Hause." Mit den heißen Aufnahmen verzaubert J.Lo ihre Fans. Positive Kommentare wie "Omg, du siehst einfach absolut unglaublich aus" oder "Wie kann man nur so wunderschön sein?" häufen sich unter dem Beitrag der "On the Floor"-Interpretin.

Nach ihrer Trennung von Ben (52) im August scheint Jennifer nun neuen Lebensmut zu schöpfen und konzentriert sich ganz auf sich selbst. Die beiden Stars waren zwei Jahre verheiratet, bevor sie sich entschieden, getrennte Wege zu gehen. Ein Insider berichtete vor wenigen Tagen im Gespräch mit People, dass Jennifer nun nach vorne schauen wolle. "Sie hatte ein hartes Jahr – aber ihr geht es gut. Sie freut sich auf Weihnachten und darauf, im neuen Jahr einen Neustart zu machen", betonte die interne Quelle.

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

