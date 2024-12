Jannik Kontalis schockiert über Gerdas Fremdgeh-Aussagen

Vor wenigen Wochen gab Gerda Lewis (32) die Trennung von Jannik Kontalis bekannt. Bei der Frage nach dem Grund behauptete die einstige Bachelorette, dass der Make Love, Fake Love-Star sie betrogen habe. Während Gerda sich in den sozialen Medien mehrmals zum Liebes-Aus zu Wort meldete, blieb es von Janniks Seite aus still – bis jetzt. Er befand sich nämlich bei den Dreharbeiten zur kommenden Prominent getrennt-Staffel und bekommt erst jetzt, nach seiner Social-Media-Rückkehr, Wind von den Aussagen seiner Ex. "Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und ob ich lachen oder weinen soll, aber ich habe noch nie so viel Sche*ße auf einmal über mich gelesen", stellt er schockiert in seiner Instagram-Story fest.

Der Realitystar könne nicht verstehen, warum seine Ex so viel öffentlichen Redebedarf bezüglich der Trennung habe und das während laufender Dreharbeiten tue, bei denen er sich "eh nicht rechtfertigen" könne. Ob an Gerdas Vorwürfen etwas dran ist, lässt Jannik unkommentiert, er stellt lediglich klar: "Das ist absolut lächerlich. Ich bin schockiert. Die Aussagen, die da auf Social Media getätigt worden sind, sind so widerlich – ich will mit diesem Menschen nichts mehr zu tun haben."

So wie es scheint, trauert Jannik seiner Ex also nicht sonderlich hinterher. Wie Fotos zeigen, die eine aufmerksame Leserin an Promiflash schickte, lenkt er sich womöglich schon mit einer anderen Dame ab – und zwar mit keiner Geringeren als seiner Ex Yeliz Koc (31), mit der er zusammen am "Prominent getrennt"-Dreh teilgenommen hat. Auf den Schnappschüssen schlendern die beiden Hand in Hand durch die Straßen von Kapstadt und wirken, als hätten sie ihre Harmonie wiedergefunden.

Jannik Kontalis, TikToker

Yeliz Koc und Jannik Kontalis in Südafrika, 2024

