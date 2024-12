Jennifer Lopez besucht Büro von Ex Ben inmitten Scheidung

Jennifer Lopez (55) ist beruflich gesehen noch mit ihrem Ex Ben Affleck (52) verbandelt. So arbeiteten sie zuletzt unter anderem an dem gemeinsamen Film "Unstoppable" zusammen, welcher im vergangenen September Premiere feierte. Nun wurde Jennifer – mitten in ihrer Scheidung – beim Betreten des Bürogebäudes von Ben gesichtet. Neue Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Schauspielerin lächelnd mit Freunden auf dem Weg zu Bens Büro in Los Angeles. Sie entschied sich zu diesem Anlass für ein schwarzes, figurbetontes Outfit, offenes Haar sowie eine lässige Sonnenbrille.

Der Abstecher von der "On the Floor"-Interpretin findet nur kurze Zeit nach Thanksgiving statt. Den US-amerikanischen Feiertag verbrachte Ben mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (52) und den gemeinsamen Kindern – natürlich ohne J.Lo! Gemeinsam halfen sie bei der Midnight Mission. Im Namen der Organisation verteilten sie Essen an Obdachlose in Los Angeles. Wie Fotos der Hollywoodstars zeigten, reisten sie sogar im gleichen Auto zu der humanitären Aktion an.

Während Ben seit der Trennung offenbar wieder mehr Zeit mit seiner Familie verbringt, scheint sich auch die Künstlerin auf ihre Art mit der Situation zu arrangieren. In einem Interview mit The Guardian plauderte Jennifer kürzlich ziemlich offen über frühere Beziehungen. Dabei betonte sie ganz öffentlich, dass sie in der Vergangenheit eher Pech in der Liebe hatte: "Wir alle haben in unserem Leben schon komplizierte Beziehungen gehabt, also verstehen wir das alle bis zu einem gewissen Grad."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck bei den Oscars 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, November 2024

Anzeige Anzeige