Meint sie Ben? Jennifer Lopez hatte "komplizierte" Beziehung

Vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass sich Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) nach zwei Jahren Ehe scheiden lassen. In einem Interview mit The Guardian reflektierte der Weltstar jetzt vergangene Beziehungen – und betonte dabei, das Gefühl zu kennen, es in Beziehungen nicht leicht zu haben. "Wir alle haben in unserem Leben schon komplizierte Beziehungen gehabt, also verstehen wir das alle bis zu einem gewissen Grad", erklärte sie und fügte hinzu: "Wenn man sich an einem Punkt befindet, an dem man sagt: 'Das fühlt sich nicht richtig an, das fühlt sich nicht gut an, das fühlt sich komisch an, das fühlt sich missbräuchlich an.'"

Auf wen sich die 55-Jährige dabei bezog, ließ sie offen – jedoch machte sie bereits in einem früheren Gespräch mit Interview kein Geheimnis daraus, sich nach ihrer Trennung von "Batman"-Star Ben ziemlich gut zu fühlen. J.Lo erzählte, sie fühle sich frei, wolle sich ihrem persönlichen Wachstum völlig hingeben und für sich selbst an ihren Stärken arbeiten. Außerdem stellte sie ziemlich deutlich klar: "Ich suche niemanden." Dafür habe sie sich in den vergangenen 25 bis 30 Jahren zu vielen "herausfordernden Situationen" stellen müssen.

J.Lo und Ben waren bereits Anfang der 2000er ein Paar und verlobten sich, gaben im Januar 2004 jedoch ihre Trennung bekannt. Etwa zwanzig Jahre später gaben sie ihrer Liebe eine zweite Chance und heirateten 2022. Doch auch dieses Mal war die Beziehung der "Manhattan Love Story"-Darstellerin und des 52-Jährigen nicht für die Ewigkeit bestimmt: Am 20. August 2024, ihrem zweiten Hochzeitstag, reichte J.Lo die Scheidung ein. "Sie hat sich wirklich bemüht, die Dinge zum Laufen zu bringen, und ihr Herz ist gebrochen", verriet daraufhin ein Insider gegenüber People.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2023

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Jahr 2003

