Junge oder Mädchen? Fiona Erdmann verrät das Babygeschlecht

Fiona Erdmann (36) ist momentan mit ihrem dritten Kind schwanger. Ihre Fans nimmt die GNTM-Bekanntheit regelmäßig auf ihrer Schwangerschaftsreise mit. So teilte sie in den vergangenen Wochen auch mit, dass sie momentan eine Babyparty plane, auf der sie das Geschlecht ihres dritten Wunders erfahren wird. Vor wenigen Stunden war es dann so weit – Fiona weiß, ob sie einen Sohn oder eine Tochter bekommen wird. Mit einem Instagram-Video verkündet sie auch ihren Fans die freudige Nachricht und schreibt dazu: "Wir werden noch einen Jungen bekommen – und meine Intuition hat mich nicht getäuscht." Die Influencerin wird also zum zweiten Mal Mama eines Sohnes.

Für die Babyparty lud Fiona ihre Familie und ihre Freunde ein, um gemeinsam das Geschlecht ihres Babys herauszufinden. "Was für ein emotionaler Moment das war. Und es war so schön, diesen mit meiner Familie und meinen Freunden und nun auch mit euch zu teilen. Wollte euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen", freut sie sich unter ihrem Post und betont: "Ob Junge oder Mädchen ist für mich zweitrangig – beides ist ein riesiges Geschenk." Einen Namen gibt es für den kleinen Mann allerdings noch nicht – dieser muss jetzt erst einmal gesucht werden!

Für Fiona ist es zwar das dritte Kind, aber nicht die dritte Schwangerschaft. Anfang des Jahres erlitt die 36-Jährige eine Fehlgeburt. Ihr Regenbogenbaby bleibt für sie allerdings unvergessen. Erst vor wenigen Tagen teilte die Medienpersönlichkeit ein Video auf Social Media, auf dem sie an ihr Kind erinnerte. "Wenn ich das Video so anschaue, bekomme ich direkt Tränen in die Augen, weil ich jeden Moment der Trauer, aber eben auch des Glücks direkt wieder fühle. Vor allem zeigt es, wie das wahre Leben manchmal spielt. Es ist eine Achterbahnfahrt und zeigt eben auch, wie nah Glück und Trauer beieinanderliegen", schrieb Fiona dazu. In dieser schweren Zeit war wohl vor allem ihr Partner Mohamad El Kurdi ihr Fels in der Brandung. Die beiden sind bereits seit 2020 ein Paar und durften schon zwei Kinder auf der Welt begrüßen: Leo Luan und Neyla May.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Partner Mo

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrer Tochter im November 2024

