Fiona Erdmann richtet emotionale Worte an ihr Regenbogenbaby

Anfang des Jahres erlitt Fiona Erdmann (36) eine Fehlgeburt. Ende September machte die Influencerin dann ihr großes Wunder bekannt: Sie erwartet wieder Nachwuchs! Vor wenigen Stunden teilte sie auf Instagram ein Video, in welchem sie auf die vergangenen Jahre zurückblickt. Aufnahmen von den Geburten ihrer beiden Kinder Leo und Neyla bis hin zu dem Verlust ihres Babys und ihr aktuellen Schwangerschaft sind in dem Clip zu sehen. Dazu verfasste Fiona emotionale Zeilen an ihr ungeborenes Kind – ihr Regenbogenbaby: "Wenn ich das Video so anschaue, bekomme ich direkt Tränen in die Augen, weil ich jeden Moment der Trauer, aber eben auch des Glücks direkt wieder fühle. Vor allem zeigt es, wie das wahre Leben manchmal spielt. Es ist eine Achterbahnfahrt und zeigt eben auch, wie nah Glück und Trauer beieinander liegen", erklärte die Unternehmerin.

Ein "Regenbogenbaby" bedeute für Fiona nicht nur ein Kind, das nach einem perinatalen Verlust, wie einer Fehlgeburt oder dem Tod eines Neugeborenen, geboren wird. "Es ist nicht immer alles perfekt und Rückschläge gehören einfach zum Leben dazu, das müssen wir akzeptieren. Aber, und das macht das Leben aus, nach Regen kommt eben auch Sonnenschein. Und genau das ist die Bedeutung eines Regenbogenbabys", schrieb die werdende Mama. Sie freue sich so sehr auf ihr Kind. Und noch jemand kann es kaum abwarten: Fionas Tochter Neyla. "Ich bin auch ein Regenbogenbaby, genau wie du", erklärte die Kleine per Voiceover in dem rührenden Video. Fiona erlitt bereits im Jahr 2021 eine Fehlgeburt – danach wurde sie wieder schwanger und Neyla kam auf die Welt.

Mit ihren traumatischen Erlebnissen ging Fiona auf Social Media stets ganz offen um. So verriet die 36-Jährige auch, wie sie eine weitere Fehlgeburt vorbeugen wolle: Sie spritze sich täglich eine Mischung aus Aspirin und Blutverdünner. Dies habe sie mit ihrer behandelnden Ärztin abgesprochen. "Bitte kommt mir deshalb nicht mit irgendwelchen negativen Sachen und mischt mir nicht im Kopf herum. Es ist so schon schwer genug, die ganzen schlimmen Gedanken und Ängste auszublenden", bat Fiona dazu ihre Fans im Oktober.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im November 2024

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrer Tochter Neyla und ihrem Sohn Leo