Lisa Mantler gibt süße Einblicke in den Alltag als Neu-Mama

Erst vor wenigen Wochen wurde Lisa Mantler (22) zum ersten Mal Mutter, wodurch sich ihr Leben auf den Kopf gestellt hat. Neben den vielen großen Veränderungen, die eine Geburt mit sich bringt, gibt es auch kleinere Umstellungen in ihrem Alltag als Neu-Mama. Eine davon teilte die Influencerin nun auf Instagram mit ihren Followern: In einem Video zeigt Lisa sich zunächst fertig gestylt zum Ausgehen, dabei trägt sie nur eine kleine weiße Tasche – was ihre Vergangenheit ohne Baby symbolisiert. Im zweiten Teil des Clips tauscht die TikTok-Bekanntheit ihre Tasche gegen einen großen Beutel, den sie in einen grauen Kinderwagen stopft. Das viele Gepäck scheint sie allerdings nicht zu stören, im Gegenteil: Lächelnd schiebt Lisa den Wagen aus dem Video.

Lisas Fans freuten sich über den Einblick in ihren neuen Lebensabschnitt und kommentierten fleißig unter dem Beitrag. "Mutterschaft ist wie für dich gemacht", schwärmte eine Followerin. Eine andere Unterstützerin freut sich schon darauf, dasselbe zu erleben: "Das ist die süßeste Sache der Welt! Ich kann nicht warten, bis ich das bin!" Lisa selbst hatte auch schon lange auf diesen Moment hingefiebert, wie sie in einem weiteren Post teilte. "Seit ich klein war, habe ich davon geträumt, eines Tages Mutter zu werden... Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel ich gelernt habe", erzählte sie.

Die 22-Jährige verkündete Mitte November, dass sie und ihr Mann Jonas endlich Eltern geworden sind. Das Paar lernte sich bei einem Jugendevent in der Kirche kennen und geht schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Im März 2023 gaben die beiden sich dann in einer kleinen Zeremonie das Jawort. Ihre Schwangerschaft hielt Lisa lange geheim und achtet nun im Netz sehr auf die Privatsphäre ihres Sohnes. Bis jetzt zeigten die frischgebackenen Eltern ihren Kleinen nur von hinten oder fotografierten ihn in niedlichen Strampelanzügen bis zum Hals.

Instagram / lisa Lisa Mantler mit ihrem Ehemann Jonas und ihrem Baby, November 2024

Instagram / lisa Jonas Jay und Lisa Mantler mit ihrem neugeborenen Baby

