Nicht Schauspielerin: Das wollte Angelina Jolie werden

Angelina Jolie (49) hat kürzlich in der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (50) eine überraschende Tatsache aus ihrem Leben enthüllt. Die Hollywood-Ikone erzählte, dass sie vor ihrer Schauspielkarriere einen ganz anderen Berufswunsch hatte: Sie wollte Bestatterin werden. Bei ihrem ersten Auftritt in einer Late-Night-Show seit zehn Jahren antwortete Angelina auf Jimmys Frage, ob sie die Ausbildung absolviert habe, schlicht mit "Ja".

Angelina erklärte, dass der Tod und die Beerdigung ihres Großvaters sie dazu veranlasst hatten, über diese Berufswahl nachzudenken. "Das sollte eine Feier des Lebens sein. Und da ich keine Angst vor dem Tod habe und mich damit wohlfühlte, dachte ich: 'Das wäre ein toller Karriereweg für mich... Ich könnte das hier besser machen. Ich könnte hier etwas bewirken.'" Humorvoll fügte sie hinzu: "Das ist jetzt mein Plan B." Bereits 2011 hatte die Schauspielerin in einem Interview mit 60 Minutes ähnliche Aussagen gemacht und darüber gesprochen, wie sehr sie sich wünschte, Familien in Trauer besser zu unterstützen.

Einen Plan B scheint Angelina aber zurzeit nicht zu brauchen. Ihr neuester Film "Maria" soll am 11. Dezember auf Netflix erscheinen. Der Film erzählt die letzten Tage der Opernsängerin Maria Callas (✝53) in den 1970er-Jahren in Paris. Angelina verriet kürzlich außerdem, dass sie mit zunehmendem Alter bessere Arbeit bekomme.

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie bei der "Maria"-Premiere in Hollywood im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie beim London Film Festival 2024

Anzeige Anzeige