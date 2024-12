Angelina Jolie sicher: Ihre Arbeit wird besser mit dem Alter

Angelina Jolie (49) hat nun enthüllt, dass sie mit dem Älterwerden kein Problem hat – ihre Karriere leidet schließlich so gar nicht unter dem zunehmenden Alter, ganz im Gegenteil. In einem Interview mit The Times verriet die Schauspielerin: "Ich habe bessere Arbeit bekommen, als ich älter geworden bin. Dabei denke ich nicht nur an die Rollen, die mir angeboten werden, sondern an die Lebenserfahrung, die ich einbringe." Bald ist Angelina in dem neuen Film "Maria" zu sehen, in dem sie die legendäre Opernsängerin Maria Callas (✝53) verkörpert. Der von Pablo Larraín inszenierte Streifen feierte bei den Filmfestspielen von Venedig Premiere und erhielt dort viel Lob.

In Vorbereitung auf die Rolle der Maria setzte sich Angelina mit ihrer Identität und ihrem Leben auseinander. Sie bezog das Thema Altern im Interview auch auf die Unterhaltungsbranche allgemein und erklärte: "Es ist für Schauspieler einfacher zu altern als für Sänger oder Tänzer, weil die Veränderungen des Körpers nicht so wichtig sind." Sie bewundere außerdem die "Hingabe" der Opernsängerin Maria Callas, trotz ihrer Angst vor dem Älterwerden weiterhin aufzutreten. Der Film soll am 11. Dezember auf Netflix erscheinen und wird bereits als möglicher Oscar-Kandidat gehandelt.

Abseits ihrer Karriere ist Angelina Mutter von sechs Kindern, die sie mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt (60) hat. Sie betonte im Interview, dass für sie die Familie im Mittelpunkt stehe: "Meine Arbeit ist nicht alles. Elternsein ist alles." Im Gegensatz zu Maria Callas, die keine Familie hatte und für die die Arbeit alles bedeutete, fühle sich Angelina nicht einsam. Sie schafft es, ihre Leidenschaft für die Schauspielerei mit ihrem Familienleben und ihrem Engagement in humanitären Projekten zu verbinden. Angelina, die bereits einen Oscar für ihre Rolle in "Girl, Interrupted" erhielt und für "Changeling" nominiert war, setzt sich seit Jahren für wohltätige Zwecke ein und ist als Sonderbotschafterin für die Vereinten Nationen tätig.

Getty Images Angelina Jolie mit fünf von ihren sechs Kindern im Oktober 2021

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt in Hollywood, 2015

