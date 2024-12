Rebel Wilson teilt kryptische Botschaft nach Tod ihres Opas

Rebel Wilson (44) musste Anfang Dezember Abschied von ihrem geliebten Opa nehmen. Ein Verlust, der die Schauspielerin sehr zu beschäftigen scheint. Bei Instagram teilte sie jetzt Bilder von sich, die sie nachdenklich in die Ferne blickend auf einem verschneiten Berg zeigen. "Ich liebe es, bergauf zu steigen", schrieb die gebürtige Australierin dazu und deutete an, den Weg nach vorn gewählt zu haben. Ihre Fans zeigten ihr jede Menge Zuspruch und kommentierten den Post mit Herzen und aufbauenden Worten. "Der Aufstieg gibt immer die besten Aussichten", schrieb beispielsweise ein User. Auch Rebels Ehefrau Ramona Agruma sendete ihrer Partnerin ein Herz.

Den Tod ihres Opas machte Rebel mit einem emotionalen Post vor einigen Tagen, kurz nach Thanksgiving, öffentlich. Sie teilte ein herzerwärmendes Erinnerungsfoto mit ihrem Großvater und schrieb: "RIP Opa – 97 Jahre jung. Der beste Großvater!" Nur wenige Tage zuvor konnte die 44-Jährige zusammen mit ihrer Familie noch ein gemütliches Thanksgiving feiern, bevor sie ihren Opa verabschieden musste. Anlässlich des Feiertages erfreute Rebel ihre Fans mit einigen schönen Erinnerungen des Jahres: Unter anderem postete sie Bilder mit ihren Lieben und von sich im Hochzeitskleid in Begleitung ihrer kleinen Tochter.

Die Hochzeit mit ihrer Ramona war sicher eines von Rebels Highlights in diesem Jahr. Nachdem die beiden bereits Eltern geworden waren, gaben sie sich im September das Jawort. Bei Instagram postete die Pitch Perfect-Darstellerin eine Aufnahme von sich und ihrer frisch Angetrauten vor der malerischen Kulisse Sardiniens. Die beiden trugen Brautkleider im Partnerlook und strahlten sichtlich glücklich in die Kamera. Danach ging es für das Ehepaar in die romantischen Flitterwochen nach Paris. Daily Mail erwischte die beiden bei einem entspannten Abend zu zweit. Besonders auffällig war der Ehering an Rebels Hand, der dort nun in Kombination mit dem Verlobungsring funkelte.

Anzeige Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Rebel Wilson mit ihrer Verlobten Ramona Agruma im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige