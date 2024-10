Rebel Wilson und Ramona strahlen bei Flitterwochen in Paris

Vor wenigen Tagen gaben sie sich das Jawort in Italien, nun ist das frisch vermählte Paar schon in den Flitterwochen! Rebel Wilson (44) und Ramona Agruma gönnen sich nach ihrer Hochzeit ein bisschen Zeit zu zweit – welcher Ort wäre dafür besser geeignet als die Stadt der Liebe? Verliebt sieht man die beiden Frauen durch die nächtlichen Straßen von Paris schlendern. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man die Eheleute im Partnerlook – beide trugen lässige und dennoch elegante Outfits in Schwarz. Hand in Hand liefen sie die Straße entlang und strahlten für die Fotografen. Nicht zu übersehen: Rebels glitzernder Ehering! Diesen trägt die Schauspielerin nun stolz in Kombination mit ihrem Verlobungsring, der mit einem gigantischen Diamanten besetzt ist.

Während Ramona ihr schlichtes Outfit, bestehend aus einem engen Shirt und einer Anzughose, mit einem glitzernden Blazer aufwertete, entschied sich Rebel für eine Lederhose und einen auffälligen Kunstpelzmantel. Optisch perfekt aufeinander abgestimmt – wie schon zu ihrer Trauung. An ihrem großen Tag trugen die beiden Blondinen nämlich auch ähnliche Looks: In beinahe identisch geschnittenen Brautkleidern, beide schulterfrei und weit ausgestellt, gaben sie ein harmonisches Bild ab. Lediglich der Stoff ihrer Roben unterschied sich. Während die 44-Jährige eine glatte, glänzende Optik wählte, bevorzugte Ramona einen mit glitzernden Steinen bestickten Stoff.

Der Pitch Perfect-Star wirkt so glücklich wie nie zu vor – mit der Unternehmerin an ihrer Seite scheint sie angekommen zu sein. Mehr als zwei Jahre gehen die beiden schon zusammen durchs Leben. Im November 2022 wurde das gemeinsame Glück dann noch gekrönt: Ihre kleine Tochter Royce Lilian kam durch eine Leihmutterschaft auf die Welt und machte sie zu einer kleinen Familie. Vor allem für die Australierin ein großes Ereignis, da sie lange versucht hatte, selbst schwanger zu werden. Durch die Leihmutter ging für Rebel ein großer Wunsch in Erfüllung, weshalb sie ihr nach der Geburt auch einen emotionalen Instagram-Post widmete: "Danke, dass du mir geholfen hat, meine eigene Familie zu gründen, es ist ein unglaubliches Geschenk."

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson auf einem Event in Beverly Hills

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Tochter Royce

