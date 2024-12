Sarah ist unglücklich: Kann Bauer Paul die Situation retten?

Krisenstimmung bei Bauer sucht Frau: Zwischen dem Nachwuchslandwirt Paul und seiner Auserwählten Sarah will es einfach nicht so richtig funken. Die 20-Jährige sucht das Gespräch unter vier Augen und beklagt, dass ihr bei dem Milchbauern die Wärme im Umgang mit den Kühen fehlt. "Das mit den Tieren nimmt sie mehr mit, als ich dachte", stellt Paul fest. Er betont aber: "Ich bin leider so, ich kann mich da nicht ändern." Er macht deutlich, dass er sich dennoch gut um das Nutzvieh kümmere. Sarah ist noch nicht zufrieden und wünscht sich, die liebevolle Seite des Jungbauers kennenzulernen. "Wenn du die Gefühle mit den Tieren nicht richtig zeigen kannst, wie stellst du dir das dann mit einer Frau vor?", fragt sie skeptisch.

Am Landleben an sich scheint es nicht zu haken – mit Pauls Vater versteht sich die Kindergärtnerin bestens. Bei der Arbeit mit den Kühen genießen die zwei die gemeinsame Zeit in der Natur. "Der Papa von Paul ist ein toller Mann. Wir lieben auch beide das Leben mit den Tieren", meint Sarah und fügt hinzu: "Diese Freude und Energie spüre ich mit Paul zusammen nicht. Eher mit dem Papa." Der Vater von Paul stellt fest, dass sein Sohnemann noch viel zu lernen habe. "Er ist noch jung. Von seiner Seite aus muss da noch mehr Verständnis für die Frauen kommen", findet der erfahrene Milchbauer.

Die Liebe der beiden steht scheinbar unter keinem guten Stern. Immerhin befinden sich Paul und Sarah bereits im zweiten Anlauf der Hofwoche – den ersten Versuch musste die Hofdame schnell abbrechen, da sie gesundheitliche Probleme hatte. Sarah reiste schon mit Halsschmerzen an. Als diese jedoch schlimmer wurden, zog sie die Reißleine und ließ sich von ihrer Mutter abholen.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau" sind auf RTL+ verfügbar.

