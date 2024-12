So finden die Ladys "Bauer sucht Frau"-Marvins Kamel-Deko

In der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau will Marvin seine Herzensdame finden. Derzeit lernt der Kamelhalter die zwei Frauen Eva und Sabrina näher kennen und zeigt ihnen in der aktuellen Folge stolz seine vier Wände. Sabrina rechnet mit einer Junggesellenbude "ohne Deko" – doch wird vom Gegenteil überrascht. Im Wohnzimmer des Landwirts erwartet die Ladys unter anderem eine Kamelstatue in Lebensgröße. Doch damit nicht genug: Auch die Wände des Nordrhein-Westfalen sind gepflastert mit Fotos seiner Lieblingstiere.

Auch sonst lassen sich in Marvins Wohnung immer wieder Dekoartikel in Form von Kamelen finden. So steht auf seinem Küchentisch beispielsweise ein Porzellankamel, das als Salz- und Pfefferstreuer fungiert. "Das ist aber auch interessant hier", kommentiert Eva den außergewöhnlichen Gewürzspender ungläubig. Und auch im Einzelinterview zeigt sich Marvins Anwärterin skeptisch. "Natürlich stechen die ganzen Tiere in seinem Haus sehr hervor. Da musste ich erst mal kurz schlucken", erklärt sie. Aber fügt dann verständnisvoll hinzu: "Aber es ist sein Ding und das spiegelt ja auch nur wider, dass er diese Tiere wirklich sehr im Herzen trägt."

Marvin ist seit über einem Jahr alleinstehend und auf der Suche nach der großen Liebe. Der gelernte Kfz-Meister betreibt eine Kamelfarm mit fünf Großkamelen, neun Alpakas, zwei Lamas und sieben Hühnern. Seine Mrs. Right sollte deshalb tierlieb sein und auch ein Herz für Kamele und die Natur mitbringen. "Abends, nach meiner letzten Runde, setze ich mich gern auf die Bank an der Weide und beobachte den Sonnenuntergang. Mit einer Frau an meiner Seite wäre das viel schöner", träumte Marvin von einem Leben mit seiner Herzensdame im Interview mit RTL.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau" auf RTL+.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Marvin, Kandidat bei "Bauer sucht Frau" 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kamelweltnrw Marvin im November 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige