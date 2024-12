20 Jahre "Bauer sucht Frau": Sie sind die letzten Teilnehmer

Bauer sucht Frau feiert in diesem Jahr 20-jähriges Jubiläum. In Folge zehn werden bereits die letzten zwei Teilnehmer vorgestellt: Reitlehrer Heiner und Kamelhalter Marvin. Letzterer überrascht seine Hofdamen Eva und Sabrina nicht nur mit einer animalischen Abholung, sondern auch mit einem tierischen Brunch auf dem Feld, auf dem auch die Alpakas des Tierliebhabers stehen. Franz, ein besonders frecher Kerl, bereitet Eva eine feuchtfröhliche Erinnerung und stößt kurzerhand das Sektglas um und übergießt die Immobilienkauffrau mit der prickelnden Flüssigkeit. Die 24-Jährige nimmt es aber gelassen: "Nicht schlimm", kommentiert sie die Situation lachend.

Auch Heiner darf seine Auserwählte in die Arme schließen. Zur Begrüßung bekommt Ulrike nicht nur eine herzliche Umarmung, sondern auch das breiteste Lächeln, das der Pferdefanatiker zu bieten hat. "Als ich Ulrike wiedergesehen habe und sie gelächelt hat, hat mich das schon aus den Socken gehauen", freut sich der 70-Jährige. Und die Erzieherin ist ebenfalls schon ganz aufgeregt, was sie während der Hofwoche erwarten wird. Am Hof angekommen, werden erst einmal die Pferde begutachtet, denn Heiner und Ulrike teilen eine Leidenschaft für die stattlichen Vierbeiner. Beim Verlassen des Stalls halten die beiden sogar erstmals Händchen.

Auch wenn die ersten Stunden, die Ulrike und Heiner gemeinsam verbringen, recht harmonisch wirken, erwartet die Zuschauer in der kommenden Woche wohl eine kleine Überraschung. "Ich glaube, jetzt ist einfach mal der Zeitpunkt gekommen, dass wir über uns reden", meint Ulrike zu Heiner, wie die Vorschau bereits verrät. Ob es sich dabei um ein harmloses Gespräch handelt oder ihr etwas auf dem Herzen liegt, ist noch nicht ersichtlich.

RTL / Stefan Gregorowius Marvin mit Eva und Sbrina, Teilnehmer von "Bauer sucht Frau" 2024

RTL Heiner und Ulrike von "Bauer sucht Frau" 2024

