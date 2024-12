Süß: Nikola Glumac küsst Kim Virginia Hartung in neuem Clip

Nikola Glumac (28) und Kim Virginia Hartung (29) wollen ihr aufkeimendes Liebesglück nicht länger verstecken! Erst gestern bestätigten die beiden Realitystars nach vielen Spekulationen, dass sie sich daten. Jetzt legen sie noch eine Schippe drauf: Auf Instagram teilen sie einen niedlichen Clip, in dem sie sich vertraut in die Arme fallen, leidenschaftlich küssen und tief in die Augen schauen. Dabei ist unverkennbar, wie verliebt Nikola und Kim ineinander sind.

Nicht nur der diesjährige Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmer und die einstige Dschungelcamp-Krawallnudel sind überglücklich: Auch ihre Fans sind von ihrem Liebesglück entzückt. "Unfassbar schön", "So schön, da kommen einem die Tränen, viel Glück euch beiden, ihr seht so, so glücklich aus" und "Also, wenn ihr nicht zusammengehört, dann weiß ich auch nicht. Ihr seht so gut und happy zusammen aus", lauten nur einige der unzähligen wohlwollenden Follower-Kommentare unter dem Beitrag.

Doch nicht alle sind von den Turteltauben begeistert. Nikolas Ex-Frau und Kims einstige Freundin Gloria Glumac (32) äußerte bereits ihre Enttäuschung über die Romanze der beiden. Auch Leyla Lahouar (28), die Verlobte von Kims Ex Mike Heiter (32), meldete sich mittlerweile auf Instagram zu Wort und ließ kein gutes Haar an Kim. Während Leyla und Kims gemeinsamer Teilnahme am Dschungelcamp warf Letztere ihrer Mitstreiterin nämlich vor, sich an ihren Ex Mike heranzumachen. In ihrer Story teilte sie einen Kommentar von einem ihrer Follower, der sich gegen Kim und für Leyla ausspricht und stellte daraufhin fest: "True! Wir waren nie Freunde! Gloria war aber deine Freundin. Du Girls Girl."

