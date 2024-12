Zu viel? "Shopping Queen"-Kandidatin entblößt ihre Brüste

Shopping Queen bietet den Zuschauern eigentlich seichte Unterhaltung am Nachmittag. Doch in einer aktuellen Folge der Show mit Guido Maria Kretschmer (59) geht es ungewohnt pikant zu. Das Thema der Woche, nach dem die Kandidatinnen ein Outfit zusammenstellen sollen, lautet: "Süße Bescherung – Verführe deinen Liebsten in einem aufregenden Lingerie-Look!" Simone nimmt diese Inspiration vielleicht ein wenig zu ernst und lässt in der Umkleide tief blicken. Während die Berlinerin ein Dessous anprobiert, sind ihre Nippel zu sehen. Ein Clip auf Instagram zeigt, wie sie und ihre Brüste ungeniert hinter dem Vorhang hervorschauen.

Guido hat mit der freizügigen Aktion überhaupt kein Problem. "Wie toll, wenn du mit deinem Körper happy bist", findet der Modedesigner und fügt hinzu: "Man nennt das selbstbewusst sein, einfach zufrieden." Im Netz gehen die Meinungen zu der Szene auseinander. Während viele die lockere Art der Kandidatin feiern, gibt es auch einige kritische Stimmen. In einem Kommentar unter dem Video heißt es: "Ich weiß nicht, ob ich das sehen möchte."

"Shopping Queen" erfreut sich auch nach über 2.500 Folgen großer Beliebtheit. Momentan beglückt die Show ihre Zuschauer mit weihnachtlichen Episoden, die noch bis zum 20. Dezember über die Bildschirme flimmern werden. Guido genießt die Arbeit mit den modeaffinen Teilnehmern auch nach all den Jahren noch sehr. "Ja, das ist eine große Liebe von mir! 'Shopping Queen' ist Teil meines Lebens geworden. Es ist irre, aber wie ein Geschenk. Ich habe eine tiefe Verbindung zu dem Format", schwärmte er in einem RTL-Interview.

RTL / Frank P. Wartenberg Guido Maria Kretschmer, Modedesigner

Getty Images Guido Maria Kretschmer, "Shopping Queen"-Host

