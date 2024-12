Aaron Taylor-Johnson verzichtete zwei Jahre lang auf Alkohol

Aaron Taylor-Johnson (34) hat enthüllt, dass er während der Dreharbeiten zu seinem neuen Film "Kraven the Hunter" zwei Jahre lang keinen Alkohol getrunken hat. Der Schauspieler verkörpert die Hauptrolle in der neuesten Marvel-Produktion, die den Bösewicht Kraven aus dem Spider-Man-Universum in den Mittelpunkt stellt. Um die beeindruckende körperliche Verfassung für die Rolle zu erreichen, musste Aaron ein striktes Trainingsprogramm und einen rigorosen Ernährungsplan befolgen.

Zu Gast in Talkmasters Jimmy Kimmels (57) Show namens "Jimmy Kimmel Live!" erzählte Aaron kürzlich von den Herausforderungen während der Produktion. "Es gab sechs Monate Training und viele spezielle Diätpläne. Ich hatte einen großartigen Trainer", erinnert sich der Schauspieler und fügte hinzu: "Ich konnte keine der guten Sachen essen – keine Pizza, keine Pasta, und ich habe zwei Jahre lang keinen Tropfen Alkohol angerührt, während ich diesen Film machte." Nach Abschluss der Dreharbeiten gönnte er sich dann endlich eine Pizza und ein kühles Bier. "Es war das Beste, was ich je geschmeckt habe", schwärmte Aaron.

Aaron ist bekannt für seine Hingabe an seine Rollen und hat bereits in Filmen wie "Kick-Ass" und "Avengers: Age of Ultron" sein Können unter Beweis gestellt. Privat ist er seit 2012 mit der Regisseurin Sam Taylor-Johnson verheiratet, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat. Die beiden lernten sich am Set des Films "Nowhere Boy" kennen, in dem Aaron die junge Version von John Lennon spielte. Neben seiner Schauspielkarriere wird Aaron immer wieder als möglicher Nachfolger für die Rolle des James Bond ins Gespräch gebracht. Dazu äußerte er sich kürzlich zurückhaltend: "Ich konzentriere mich auf die Projekte, die gerade vor mir liegen", sagte er im Gespräch mit Esquire.

Getty Images Aaron Taylor-Johnson, Schauspieler

Instagram / aarontaylorjohnson Aaron und Sam Taylor-Johnson im September 2024

