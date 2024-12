Billie Eilish vergleicht Social Media mit Zigarettensucht

Die Sängerin Billie Eilish (22) hat kürzlich in einem Interview offen über ihre problematische Nutzung von sozialen Medien gesprochen. Im Gespräch mit dem Magazin Complex verglich die "Bad Guy"-Interpretin ihre Social-Media-Gewohnheiten mit dem Rauchen von Zigaretten und bezeichnete sie als "wirklich ein Problem". Obwohl sie angab, sich vor einigen Monaten von Plattformen wie X, Instagram und TikTok zurückgezogen zu haben, fiele es ihr schwer, dauerhaft offline zu bleiben – besonders während ihrer Tourneen. "Ich liebe es wirklich, mit den Fans zu interagieren, wenn ich auf Tournee bin", erklärte sie.

Billie erklärte, dass sie es liebe, die Reaktionen ihrer Fans auf ihre Auftritte zu sehen und deren Feedback zu bekommen. "Ich liebe es, all die Videos und Perspektiven zu sehen", sagte sie. Doch sobald sie online gehe, werde sie schnell in einen Sog "hineingezogen" und finde nur schwer wieder heraus. "Das sind quasi meine Zigaretten", gestand sie und betonte, wie schwierig es für sie sei, Abstand zu gewinnen. Trotz der negativen Auswirkungen schätze sie die positiven Seiten der sozialen Medien, wie etwa die Möglichkeit, Q&A-Sessions mit ihren Fans zu veranstalten. Doch selbst diese schönen Interaktionen würden manchmal durch negative Erfahrungen getrübt werden. "Manche Leute verderben es für alle anderen", bemerkt die Künstlerin mit Bedauern. Sie fühle sich hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, sich auszudrücken, und dem Bedürfnis, ihre Privatsphäre zu wahren.

Billie Eilish, die bereits in jungen Jahren weltweiten Erfolg feierte, hat in der Vergangenheit immer wieder über die Herausforderungen gesprochen, die mit Ruhm und öffentlicher Aufmerksamkeit einhergehen. In einem Gespräch mit dem britischen Künstler Stormzy (31) für das Magazin i-D im Jahr 2021 äußerte sie sich über ihre ambivalente Beziehung zu den sozialen Medien und den Wunsch, Grenzen zu setzen. "Ich fühle mich hin- und hergerissen", sagte sie damals und fügte an: "Ich möchte nicht immer der Welt intime Details über mein Leben erzählen, aber gleichzeitig möchte ich, dass Menschen sich gesehen und gehört fühlen, wenn sie Ähnliches erlebt haben wie ich."

Getty Images Billie Eilish im Oktober 2024

Getty Images Billie Eilish, Musikerin

