Blutergüsse: Gloria Glumac wurde Opfer von häuslicher Gewalt

Gloria Glumac (32) und ihr heutiger Partner Michael (33) kennen sich bereits seit 2019. Ein Paar sind die Reality-TV-Bekanntheiten allerdings erst seit Ende 2023. Im Interview mit Promiflash sprach Gloria nun unter anderem über eine sehr dramatische Beziehungserfahrung. "Ich habe in Beziehungen davor teilweise auch häusliche Gewalt erlebt, deswegen habe ich es lieber, wenn man sich zwei Tage anschweigt, als wenn ich dann wieder Haare ausgerissen bekomme oder Beulen, blaue Flecken und Blutergüsse habe", berichtete sie inmitten des Gesprächs.

Genauere Details wollte Gloria nicht preisgeben. Auch um welchen ihrer Ex-Partner es sich handelt, ist also nicht eindeutig klar. "Ich hatte zwei Beziehungen, in denen es mir nicht so gut ging", erklärte die Pferdeliebhaberin weiter. Die Gewalt, die sie erlebt hat, beeinträchtigt ihr Leben bis heute. "Wenn jemand die Hand erhebt, dann mache ich manchmal noch eine Zuckbewegung", erklärte Gloria sichtlich betroffen. In ihrer neuen Beziehung mit Micha gibt es dafür keine Gewalt – ganz im Gegenteil. Gegenüber Promiflash schwärmte die Temptation Island-Bekanntheit von dem gesunden Verhältnis, das sie und der einstige Barkeeper miteinander haben.

Dennoch wirkte Gloria und Michas Beziehung für viele Das Sommerhaus der Stars-Zuschauer sehr einseitig. In einem früheren Promiflash-Interview verrieten die beiden bereits, weshalb dieses Bild suggeriert wurde: "Für mich war es die Erkenntnis, dass wir damals noch sehr frisch zusammen waren und noch nicht richtig eingespielt. Mittlerweile sind wir zu einer echten Einheit geworden und haben unseren Rhythmus gefunden." Durch die Teilnahme an der Realityshow habe die 32-Jährige gemerkt, was für eine wunderbare Beziehung sie führt: "Ich bin superglücklich, dass ich eine so respektvolle Beziehung habe, in der man sich nicht gegenseitig fertigmacht oder anschreit. Natürlich sind wir nicht perfekt, aber welche Beziehung ist das schon."

