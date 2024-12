"Fan-Girl-Moment": Sarah Engels trällert mit Robbie Williams

Für Sarah Engels (32) geht wohl ein kleiner Traum in Erfüllung. Wie die Sängerin jetzt mit einem Video auf Instagram zeigt, hat sie bei der Premiere seines Biopics "Better Man" die Gelegenheit, Robbie Williams (50) zu treffen – und sogar ein kleines Duett mit ihm zu singen. In der Aufnahme fängt sie seinen Song "Feel" an und der Weltstar lässt es sich nicht nehmen, mit einzustimmen. Darüber hinaus bekommt sie auch ein Kompliment mit auf den Weg. "Das war wunderschön", betont er danach.

So einen Moment mit Robbie teilen zu können, macht bestimmt viele neidisch – weshalb es wohl verständlich ist, dass sich die 32-Jährige ziemlich happy zeigt. "Kleiner Fan-Girl-Moment", schreibt Sarah unter ihren Beitrag und trifft damit auf viel Zustimmung. "Wie cool!", kommentiert beispielsweise Influencerin Ana Johnson (31), während Palina Rojinski (39) anmerkt: "Wow, so schön!" Ebenso begeistert zeigt sich YouTuberin Kisu (33). "Absolute Goals", betont sie.

Das Treffen mit dem einstigen Take That-Mitglied zählt also bestimmt zu Sarahs aktuellen Highlights. Insbesondere, weil der DSDS-Star in den vergangenen Wochen eine harte Zeit durchmachte. Neben einer erneuten Knieverletzung, die sie gesundheitlich belastete, stand ihr Ex-Mann Pietro Lombardi (32) negativ in den Schlagzeilen, mit dem sie sich ihren Sohn Alessio teilt. "Immer wieder kommt irgendetwas, das mich komplett ausbremst und jetzt gerade fühle ich mich einfach nur leer", erklärte sie, nachdem sie einen Clip im Netz geteilt hatte, in dem sie sich völlig aufgelöst und unter Tränen zeigte.

Getty Images Sarah Engels im November 2024

Instagram / sarellax3 Sarah Engels im Oktober 2024

