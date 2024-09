Jamie Foxx will Krankengeschichte in Comedyshow erzählen

Der Sommer 2023 bleibt für Jamie Foxx (56) sicher in unschöner Erinnerung: Nachdem er im April einen medizinischen Notfall erlitten hatte, mussten sich Fans mehrere Monate um die Gesundheit des Schauspielers sorgen. Das möchte er nun zusammen mit seiner Community verarbeiten – und zwar in einer sehr privaten Ein-Mann-Show. Bei Instagram kündigt der Filmstar das Programm selbst an. Unter dem Titel "One More Chance: An Evening with Jamie Foxx" wird er in kleinem Rahmen auf der Bühne von seinen Erfahrungen sprechen. "Begleitet uns für eine unvergessliche One-Man-Show, während Jamie Foxx die Bühne betritt, um seine Reise durch eine ernste Angst um die Gesundheit zu teilen, gefüllt mit Humor, Herz und Inspiration", heißt es in der Ankündigung. Auftreten wird Jamie an drei Abenden im Oktober in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia.

Schon vor einigen Monaten erklärte Jamie, öffentlich über seinen Notfall sprechen zu wollen. Bei einer Rede im Rahmen der AAFCA-Awards betonte er aber, es auf seine eigene Weise tun zu wollen. "Ich werde es auf eine lustige Art und Weise tun. Wir werden auf der Bühne stehen. Wir werden zu unseren Stand-up-Wurzeln zurückkehren", kündigte der 56-Jährige laut Variety an. Er wolle auf der Bühne einfach ein paar Witze und Geschichten erzählen. Zu Stand-up-Comedy hat Jamie immerhin eine ganz besondere Beziehung: In den 90ern startete er seine Karriere in der Show "In Living Color". Auch dass er wieder vor Publikum Späße machen wolle, kündigte er im März dieses Jahres an.

Dass die Wahl für die Location auf Atlanta gefallen ist, ist sicherlich ebenfalls kein Zufall. Denn dort drehte Jamie den Film "Back in Action", an dessen Set er im April plötzlich zusammenbrach. Zu dem Zeitpunkt meldete seine Tochter im Netz lediglich: "Wir wollten mitteilen, dass mein Vater, Jamie Foxx, gestern [Dienstag] eine medizinische Komplikation erfahren hat. Glücklicherweise ist er dank schneller Maßnahmen und guter Versorgung bereits auf dem Weg der Besserung." Was genau passiert ist, ist nach wie vor nicht bekannt. Ganze zwei Monate blieb es still um den "Django Unchained"-Darsteller. Erst im darauffolgenden Mai gab es ein Lebenszeichen. "Danke an all die Liebe", schrieb er im Netz. Wenige Wochen danach durfte Jamie dann auch das Krankenhaus verlassen und wieder zu Kräften kommen.

