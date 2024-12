Kennt Jenefer Riilis neuer Freund etwa schon ihre Familie?

Jenefer Riili (31) machte am Wochenende ihre neue Beziehung publik. Aber wie ernst ist es zwischen der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihrem Freund Daniel bereits? Im Promiflash-Interview verrät die Influencerin jetzt, ob ihr Partner schon ihre Eltern getroffen hat. "Er hat meine Familie schon kennengelernt, ja", plaudert Jenefer aus. Ob sie auch bereits das familiäre Umfeld von Daniel kennengelernt hat, lässt sie allerdings offen.

Dass sie wieder Schmetterlinge im Bauch hat, teilte Jenefer am Sonntag mit ihrer Community auf Instagram. Auf der Fotoplattform veröffentlichte die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin mehrere Schnappschüsse, auf denen sie gemeinsam mit Daniel vor einem Spiegel posiert. Auf einem der Fotos geben sich die YouTuberin und ihr neuer Partner sogar einen liebevollen Kuss.

In der Vergangenheit führte Jenefer schon einmal eine Beziehung vor den Augen der Öffentlichkeit. Die TV-Darstellerin ging von 2018 bis 2020 Hand in Hand mit ihrem "Berlin - Tag & Nacht"-Kollegen Matthias Höhn (28) durchs Leben. Gemeinsam hat das Ex-Paar einen kleinen Sohn namens Milan. 2023 traten die Ex-Partner gemeinsam in der Realityshow Prominent getrennt an.

Anzeige Anzeige

Instagram / DC1-LkBiuIN Influencerin Jenefer Riili und ihr neuer Freund Daniel Wein

Anzeige Anzeige

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn und Jenefer Riili mit ihrem Sohn

Anzeige Anzeige