Katja Burkard hobelt sich bei "Grill den Henssler" in Finger

"Die Küche ist einfach nicht mein Terrain", gestand Katja Burkard (59) gegenüber RTL. Kurz zuvor passierte der Moderatorin bei einem Gastauftritt in der Kochshow Grill den Henssler ein schmerzhafter Unfall. Sie verletzte sich mit einem Gurkenhobel am Finger: "Also, ich habe ja gelernt, was das für ein Gerät ist, mit dem man hobelt, und da habe ich mir auch den Finger gehobelt." Die Blutung ist so stark gewesen, dass direkt ein Sanitäter kommen musste. Trotz der Verletzung stoppte sie nicht die Aufnahmen, was ihr später zum Verhängnis wurde. "Ich bin selber schuld und wollte am Samstag auch direkt weitermachen", betonte sie. Als Folge machte ihr Daumen auch nach den Dreharbeiten noch Probleme.

"Das Pochen hat über Nacht nicht aufgehört, sodass ich am nächsten Morgen lieber ins Krankenhaus gefahren bin", betonte sie. Sie beschrieb das Gefühl in ihrem Finger näher: "Es klopft und es ist tief." Ein Arzt habe sie dann noch einmal versorgt und den Daumen einbandagiert. "Damit ist alles wieder gut und ich bin topfit", klärte sie abschließend auf.

Es ist nicht der erste medizinische Vorfall in der Kochshow: Jurymitglied Reiner Calmund (76) wurde bei den Dreharbeiten schwarz vor Augen. Er hatte mit solchen Schwindelproblemen zu kämpfen, dass er mit einem Krankenwagen in eine Kölner Klinik transportiert werden musste. "Lieber Calli, ich wünsche dir alles Liebe und gute Besserung. Werd schnell wieder gesund", sendete ihm die verletzte Katja per Video Genesungswünsche. Reiner selbst gab vergangene Woche auf seinem Instagram-Account ein Gesundheitsupdate: "Mir geht es übrigens wieder gut, danke für die Anteilnahme."

Getty Images Katja Burkard im März 2023

Getty Images Reiner Calmund im November 2021 beim RTL Spendenmarathon in Hürth

