"Smile 3"-Ankündigung: Horror-Hit geht in die nächste Runde

Das Kinojahr hat einige gruselige Horrorfilme hervorgebracht, wobei Smile 2 – Siehst du es auch? als eine der großen Überraschungen gilt. Obwohl der Film mit knapp 130 Millionen Euro weniger Geld einspielte als Teil eins, bekam er bessere Bewertungen von den Kritikern und erzeugte einen regelrechten Hype. Paramount Pictures und Parker Finn, der Regisseur und Drehbuchautor des Franchises, ließen sich das nicht zweimal sagen, weshalb "Smile 3" bereits auf dem Weg sein soll. Laut Production Weekly wurde lediglich das Jahr 2025 als Zeitraum für den Drehstart verkündet, doch Fans spekulieren bereits, dass der dritte Teil wie seine Vorgänger in der Herbstzeit 2026 erscheinen wird.

Für den dritten Teil hat Parker schon einige Ideen, wie er gegenüber Collider verriet: "Ich denke, es gibt eine Menge interessanter Wege, die ein zukünftiges 'Smile' einschlagen könnte." Obwohl am Ende des Sequels eine riesige Menschenmenge von dem "Smile"-Fluch infiziert wurde, will der Regisseur sich auch im dritten Film auf einen Charakter konzentrieren. "Für mich ist 'Smile' ein Vehikel, um wirklich intensive Geschichten zu erzählen, und deshalb möchte ich sicherstellen, dass wir, unabhängig davon, ob mehr als eine Person den Fluch hat, immer noch einen Weg finden, um wirklich Intimität in die Geschichte zu bringen", erklärte Parker.

Der erste Gruselstreifen handelte von der Psychiaterin Dr. Rose Cotter, gespielt von Sosie Bacon (32), die von einer mysteriösen Kreatur verfolgt wurde. Diese kann beliebige Personen verkörpern und lächelt dabei gruselig, bis die von dem Fluch betroffene Person durch die Halluzinationen in den Selbstmord getrieben wird. Die Fortsetzung nahm ganz andere Dimensionen an: Dort wurde die Pop-Sängerin Skye Riley, die von Naomi Scott (31) verkörpert wird, von den grinsenden Fratzen geplagt. Mit der Erweiterung des Settings folgte das Mitwirken von Hollywood-Größen. Neben Naomi waren auch Drew Barrymore (49), Ray Nicholson (32) und Lukas Gage (29) Teil des Erfolgsfilms.

Getty Images "Smile"-Regisseur Parker Finn, 2024

Getty Images Naomi Scott, Schauspielerin

