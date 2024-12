Spielt Clea-Lacy Juhn auf ein Beziehungsende mit Hasim an?

Seit einigen Wochen spekulieren die Fans von Clea-Lacy Juhn (33), ob es in ihrer Beziehung erneut kriselt. Anlass dafür ist, dass der Vater ihrer Zwillinge auf ihren Social-Media-Kanälen überhaupt nicht stattzufinden scheint und er sogar das letzte Foto mit ihr zusammen gelöscht hat. Ist die einstige Bachelor-Kandidatin etwa nicht mehr mit ihrem Partner zusammen? Bei einer Frage-Antwort-Runde in ihrer Instagram-Story wird Clea-Lacy nun gefragt, ob es etwas in ihrem Leben gebe, das sie sich so nicht erhofft habe. Darauf antwortet sie mit kryptischen Zeilen: "Tatsächlich gibt es da das ein oder andere."

Um was genau es sich dabei handelt, verrät die Beauty nicht. Jedoch erklärt sie, dass sich ihre Einstellung zu solchen Situationen geändert habe. "Früher haben mich die Dinge dann sehr traurig gemacht. Heute auch noch. Allerdings mit einem anderen Mindset", erklärt Clea-Lacy und fügt hinzu: "Ich bin mir so sicher, dass im Leben alles kommt, wie es kommen soll. Und man nur vor die Aufgaben gestellt wird, die man bewältigen kann." Auf diese Weise damit umzugehen, würde ihr helfen, positiv in die Zukunft zu blicken. "Man kann nur sich ändern und das eigene Denken und nicht die anderen Menschen", erklärt die 33-Jährige.

Es wäre nicht das erste Mal, dass es in der Ehe zwischen der Influencerin und ihrem Mann Hasim Probleme gibt: Die beiden waren schon einmal getrennt. Bereits während Clea-Lacy schwanger war, meldete sie sich mit einer schockierenden Nachricht bei ihren Fans. "Ja, ich bin gebrochen. Ihr habt bereits seit einiger Zeit gemerkt, dass es hier auf meinem Kanal nur noch mich und meine Babys gibt. Das nicht ohne Grund: Ja, ich werde zukünftig alleinerziehend sein", bestätigte die TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story knapp zwei Monate vor der Geburt von Mika und Mišah das vorübergehende Liebes-Aus mit ihrem Partner.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und ihr Partner Hasim

