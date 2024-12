Trotz Klage: Jay-Z ist mit Beyoncé und Tochter auf Premiere

Beyoncé (43) und Jay-Z (55) präsentierten sich gemeinsam mit ihrer ältesten Tochter Blue Ivy Carter (12) am Montagabend auf dem roten Teppich bei der Premiere von Disneys "Mufasa: The Lion King" in Los Angeles. Nur einen Tag zuvor war Jay-Z, der mit bürgerlichem Namen Shawn Carter heißt, im Rahmen eines Zivilprozesses beschuldigt worden, vor 24 Jahren ein 13-jähriges Mädchen bei einer MTV-Afterparty vergewaltigt zu haben. Trotz dieser schweren Anschuldigung, die der Rap-Mogul entschieden zurückweist, betraten die Carters stilvoll die Veranstaltung und posierten auch mit Beyoncés Mutter Tina Knowles (70) für die Fotografen am Dolby Theatre in Hollywood.

Das mutmaßliche Opfer wirft dem Musiker vor, sie in Anwesenheit von P. Diddy, der derzeit in Untersuchungshaft sitzt, vergewaltigt zu haben. Der Anwalt von Jay-Z, Alex Spiro, reagierte bereits auf die Anschuldigung und fordert laut Berichten von TMZ, die Identität der Klägerin preiszugeben. "Das ist nur fair. Es ist nicht mit Gerechtigkeit, Fairness oder den Regeln für bundesstaatliche Verfahren vereinbar, wenn die Klägerin und ihre Anwälte den guten Namen von [Jay-Z] verleumden", so der Jurist. Der 55-Jährige habe sich über die Jahre einen "tadellosen Ruf" aufgebaut und sei noch nie mit sexuellem Fehlverhalten konfrontiert worden.

Von den heftigen Vorwürfen war der Familie an diesem Abend jedoch nichts anzumerken. Blue Ivy lieh in dem Film Simba und Nalas Tochter Kiara ihre Stimme. Ihre berühmte Mama sprach die Rolle von Nala. Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin Fotos des Abends und kommentierte stolz: "Mein wunderschönes kleines Mädchen. Das ist dein Abend. Du hast hart gearbeitet und hast so einen tollen Job gemacht, Kiaras Stimme zu sein. Deine Familie könnte nicht stolzer sein. Strahle weiter. Glänze weiter."

Anzeige Anzeige

ZUMAPRESS.com / MEGA P. Diddy und Jay-Z, März 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Beyoncé und Blue Ivy Carter, Dezember 2024

Anzeige Anzeige