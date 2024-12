Ungewöhnlich: Boris Becker nimmt an neuer Realityshow teil

Boris Becker (57) wagt sich an etwas Neues. Die Tennislegende tauscht den Schläger gegen ein Leben in der Wildnis – zumindest für eine gewisse Zeit. Ab dem 5. Februar 2025 muss sich Boris in der Netflix-Realityshow "Celebrity Bear Hunt" gegen Survival-Profi Bear Grylls durchsetzen. Das Prinzip des Formats ist simpel: Prominente Persönlichkeiten werden im Dschungel Costa Ricas ausgesetzt und müssen sich vor Bear Grylls schützen. Wer gefunden und gefangen wird, fliegt aus der Show, berichtet Bild.

Neben Boris treten noch weitere Stars an und kämpfen um den Verbleib in der Show. Mit dabei sind auch der einstige Rugbyspieler Danny Cipriani (37), Sängerin Una Healy, Ex-Spice Girl Mel B (49) und Lottie (26), die Schwester von Kate Moss (50). Durch die Sendung führt keine Geringere als die einstige "The Morning"-Moderatorin Holly Willoughby (43). Die Stars bekommen verschiedene Aufgaben gestellt, die sie dann lösen und dabei unentdeckt bleiben müssen. Zwischen ihren Abenteuern verbringen die Promis ihre Zeit in einem Camp zwischen krabbelnden Tierchen. Drama, Zoff und Tränen sind hier vorprogrammiert.

Für Boris war "Celebrity Bear Hunt" mit Sicherheit eine ganz neue Erfahrung. Die Dreharbeiten der Sendung fanden aber bereits im Mai dieses Jahres statt – also vor seiner Hochzeit mit Lilian de Carvalho Monteiro. Die Wildlife-Erfahrung konnte man dem 57-Jährigen während der romantischen Trauung am Monte di Portofino aber wahrscheinlich nicht ansehen. Seine Aufmerksamkeit galt zu diesem Zeitpunkt wohl auch voll und ganz seiner Ehefrau, wie das Ehegelübde vermuten lässt. "Du hast mir die wahre Bedeutung von Partnerschaft gezeigt. Und gemeinsam haben wir eine Liebe aufgebaut, die stark, widerstandsfähig und beständig ist", schwärmte Boris von seiner Frau, wie Bunte berichtete.

Getty Images Bear Grylls im September 2024

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker

