Das passierte im "Die Höhle der Löwen"-Weihnachtsspecial

In einer besonderen Weihnachtsausgabe von Höhle der Löwen stellten fünf Gründer ihre Ideen vor, um bei den Löwen zu punkten und einen Deal zu ergattern. Am vergangenen Dienstag konnten die Fans der Sendung ein letztes Mal in diesem Jahr verfolgen, welche Produkte es in die Herzen von Ralf Dümmel (58), Judith Williams (53), Dagmar Wöhrl (70), Tillmann Schulz (35) und Nils Glagau (49) schafften und damit einen Investor für sich gewinnen konnten. Das weihnachtlich geschmückte Studio mit einem Weihnachtsbaum, künstlichem Schnee und einer aufgestellten Weihnachtsmarktbude brachte nicht nur die Gründer und die Löwen in Weihnachtsstimmung. Spontane Tanzeinlagen von Ralf und Judith sorgten für eine lockere und humorvolle Atmosphäre – Fans der Show kamen damit voll auf ihre Kosten.

Zum Weihnachtsspecial kleideten sich die Löwen besonders festlich. Die Kleider von Judith und Dagmar funkelten genauso wie Ralfs Anzug. Doch bevor die erste Gründerin die Höhle der Löwen betrat, schenkte Moderator Amiaz Habtu (47) den Löwen stilecht aus einer Weihnachtsbude Kakao in die Tassen in Form von Stiefeln ein und garnierte ihn mit kleinen Marshmallows. Mit cuci cuci präsentierte Gründerin Tina Näh-Baukasten-Sets für Kinder, mit denen sich der Nachwuchs eigene Kuscheltiere nähen konnte. Die Sets hatte sie auf Grundlage des Bildungskonzepts von Maria Montessori entwickelt. Obwohl sich Nils begeistert zeigte, da seine Kinder selbst einen Montessori-Kindergarten besuchen, konnte sich letztendlich Ralf den Deal mit der Pädagogin sichern. Mit dem Snowboard Doubledeck löste Gründer Andreas nicht nur das häufige Problem von Anfängern, bei der Gewichtsverlagerung aufgrund der Kanten zu stürzen, sondern bot mit seinem innovativen Board auch noch höhere Sprünge und ein besseres Fahrgefühl. Nils zeigte sich begeistert und bekam den Deal.

Mit Memperience wollten drei Brüder eine neue Art von Fotoalbum auf den Markt bringen. Was zunächst aussieht wie ein hochwertiges Album, entpuppt sich als kleines Technologie-Wunder. Im Bucheinband versteckt sich Technik, mit deren Hilfe man nicht nur Fotos, sondern auch Videos anschauen kann. Trotz eines extra für die Löwen vorbereiteten Fotoalbums wollte niemand investieren. Bevor es zum nächsten Pitch ging, kam der Weihnachtsmann für die Investoren vorbei. Er las seine Notizen aus dem goldenen Buch zu jedem Löwen vor und verteilte anschließend frisch gebackene Lebkuchenherzen mit dem jeweiligen Namen, der in Zuckerschrift auf dem Herzen geschrieben stand. Weiter ging es mit den Gründern von kezzel, die einen Wasserkocher für Induktionsherde entwickelt hatten. Dieser war leicht zu reinigen und benötigte aufgrund des ausgeklügelten Deckels und des Induktionsbodens keinen Strom. Ralf zeigte sich begeistert und bekam den Deal mit dem Gründerpaar. Zum Schluss heizte Veganerin Anna mit ihren sechs Sorten von veganem Likör unter dem Namen Planty Fuel den Löwen ordentlich ein. Den Deal ergatterte Judith.

Nachdem die letzte Gründerin die Höhle der Löwen verlassen hatte, zeigte sich bei so manchem Löwen die Wirkung des Likörs. So legten Ralf und Judith noch einmal zum Lied "Best Time of The Year" eine flotte Sohle aufs Parkett. Amiaz kam mit einer Wunderkerze für jeden zurück in den Löwenkäfig und alle wünschten sich ein frohes Weihnachtsfest. Noch müssen sich die Fans der Serie noch etwas gedulden, denn einen Sendetermin für die 17. Staffel von DHDL gibt es bislang noch nicht.

RTL / Bernd-Michael Maurer Nils Glagau bei "Die Höhle der Löwen"

Getty Images Der "Die Höhle der Löwen"-Cast im Jahr 2017

RTL Die Investoren aus "Die Höhle der Löwen" in Staffel 13